台61線這支去年取締7928件 蟬連測速桿王

苗栗縣除國道以外，設置80支固定式測速桿，其中，後龍鎮台61線西濱快速公路97.55公里南下，去年取締7928件超速，交通違規罰鍰逾2378萬元，繼前年蟬連測速桿王，遠勝第2名三灣鄉台3線102.8公里北向的4540件。

苗栗縣警局統計去年取締超速前九大固定桿，依序後龍鎮台61線97.55公里南下7928件、三灣鄉台3線102.8公里北向4540件、獅潭鄉台3線108公里南向4014件、苑裡鎮140縣道8.1公里東向3250件、通霄鎮128縣道2.4公里西向3017件、大湖鄉台3線131.6公里北向2935件、苗栗市台13線35.2公里北向2037件、頭份市中央路頭份國中前東向1187件，及苗栗市台13線30.3公里苗商後方雙向1068件。

警方說，值得一提是台61線北上122.6公里至115.6公里（即通霄鎮南通灣至白沙屯北上路段）區間測速，去年5月1日暫停執法，前4個月就取締3152件，可以排進第5名，目前與140縣道、台13甲線的區間測速系統送驗證中，上路執法前會有宣導期。

警方分析台61線測速桿王，前年6月才啟用，當時7個月就取締8453件，躍升測速桿王，去年再蟬連，原因可能是外縣市的駕駛人不熟路況，加上路幅寬敞筆直，也無岔路及號誌管制，速限每小時80公里，容易超速行駛，用路人要特別注意。