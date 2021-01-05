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台61線這支去年取締7928件 蟬連測速桿王

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣除國道以外，設置80支固定式測速桿，其中，後龍鎮台61線西濱快速公路97.55公里南下，去年取締7928件超速，交通違規罰鍰逾2378萬元，繼前年蟬連測速桿王，遠勝第2名三灣鄉台3線102.8公里北向的4540件。

苗栗縣警局統計去年取締超速前九大固定桿，依序後龍鎮台61線97.55公里南下7928件、三灣鄉台3線102.8公里北向4540件、獅潭鄉台3線108公里南向4014件、苑裡鎮140縣道8.1公里東向3250件、通霄鎮128縣道2.4公里西向3017件、大湖鄉台3線131.6公里北向2935件、苗栗市台13線35.2公里北向2037件、頭份市中央路頭份國中前東向1187件，及苗栗市台13線30.3公里苗商後方雙向1068件。

警方說，值得一提是台61線北上122.6公里至115.6公里（即通霄鎮南通灣至白沙屯北上路段）區間測速，去年5月1日暫停執法，前4個月就取締3152件，可以排進第5名，目前與140縣道、台13甲線的區間測速系統送驗證中，上路執法前會有宣導期。

警方分析台61線測速桿王，前年6月才啟用，當時7個月就取締8453件，躍升測速桿王，去年再蟬連，原因可能是外縣市的駕駛人不熟路況，加上路幅寬敞筆直，也無岔路及號誌管制，速限每小時80公里，容易超速行駛，用路人要特別注意。

警方表示，測速取締違規主要目的希望用路人遵守速限駕駛，行車安全多一層保障，測速設置地點都可以上苗栗縣警局網站，點入首頁下方跑馬「測速執法點及拖吊保管場查詢」的「測速執法點」查詢，包括經度、緯度、拍攝方向、速限，及所在位置資料都有。

台61線西濱快速公路97.55公里苗栗縣後龍鎮大山路段，測速照相固定桿去年蟬連取締違規超速桿王。圖／本報資料照片
台61線西濱快速公路97.55公里苗栗縣後龍鎮大山路段，測速照相固定桿去年蟬連取締違規超速桿王。圖／本報資料照片
台61線西濱快速公路97.55公里苗栗縣後龍鎮大山路段，測速照相固定桿去年蟬連取締違規超速桿王。圖／苗栗縣警局提供
台61線西濱快速公路97.55公里苗栗縣後龍鎮大山路段，測速照相固定桿去年蟬連取締違規超速桿王。圖／苗栗縣警局提供

測速 苗栗縣

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