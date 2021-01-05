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醫美貴婦控搬空財物 乾兒子曝當「鴨王」又同居遭收押

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄48歲從事醫美的張姓貴婦，指控「乾兒子」32歲施姓男子涉行竊她豪宅內的財物，警方前晚逮施、搜扣約1000萬元現金，也追出疑拿金條去銷贓，但他辯稱，現金、金條都是他賺取的，更自曝他在中國大陸是「鴨王（指男公關）」，高雄地檢署依串、滅證之虞聲押禁見，雄院昨晚近凌晨12點裁准。

據查，施姓男子疑在去年新冠肺炎疫情爆發之前，頻繁到中國大陸，也曾到柬埔寨，因疫情才留國內，去年5、6月間跟張姓貴婦同住。

據了解，施姓男子前晚於高雄前鎮區崗山仔的住處附近被拘捕，矢口否認犯罪，當下態度也不太配合偵辦，警方還請檢察官到場協助，漏夜進到他住家扣得1000萬元現金，也追出他疑已拿部分黃金去銷贓。

不過施姓男子拒認罪，辯稱他跟張姓貴婦同居，但查扣的現金是他賺來的，金條則是他從柬埔寨帶回的，他更自曝，在中國大陸是「鴨王」，至於監視器拍到他拉行李箱從貴婦家離開，他辯拿走的是自己東西。

施姓男子還反指，上月底張姓貴婦要出遊幾日，他並未一同去，沒想到旅遊結束後就出現爭執，且上月30日開車接他走的，是張姓貴婦的乾弟，所以不是在行竊；警方仍正追緝涉接應的共犯。

張姓貴婦家住高雄美術館附近的某豪宅社區，前天臉書貼文指控「乾兒子」施姓男子自稱從小被家暴，但到她家作客後就不走，一直說沒地方住而借住；施日前表示要搬走、並前去中國大陸，沒想到去年12月30日趁掃地阿姨前去時，一同進到屋內「大搬家」。

警方清查相關監視器畫面，發現施姓男子上月30日，離開時用行李箱帶走金飾、現金等財物，還有男子開車接應，懷疑另有2名共犯，正積極追緝中。

張姓貴婦指，被偷的包括2個手表、2克拉鑽戒1個、1克拉鑽戒2個、紅寶鑽戒1個、1公斤黃金8個、黃金飾品、手鍊、手環、人民幣與美金等現金1000多萬，共值3000萬元。

施姓男子昨晚被送抵雄檢，面對記者詢問「真的有偷錢嗎？」「是不是有搬空豪宅的財物？」「是不是搬了3000萬走？」都低頭不語，他身高超過180公分、身穿黑色長版大衣、黑長褲及球鞋，還背名牌側包，打扮新潮。

施姓男子（右二）昨天深夜被裁定羈押，警方帶往看守所。記者林伯驊／攝影
施姓男子（右二）昨天深夜被裁定羈押，警方帶往看守所。記者林伯驊／攝影
施姓男子（左一）去年12月30日遭控到張姓貴婦的高雄鼓山區豪宅行竊，離去時拉1個行李箱。記者林伯驊／翻攝
施姓男子（左一）去年12月30日遭控到張姓貴婦的高雄鼓山區豪宅行竊，離去時拉1個行李箱。記者林伯驊／翻攝
遭控行竊豪宅的施姓男子（左二），昨晚被送抵雄檢，不發一語。記者林伯驊／攝影
遭控行竊豪宅的施姓男子（左二），昨晚被送抵雄檢，不發一語。記者林伯驊／攝影
施姓男子（中）身穿黑色大衣及黑褲，背名牌側包。記者林伯驊／翻攝
施姓男子（中）身穿黑色大衣及黑褲，背名牌側包。記者林伯驊／翻攝
高雄地檢署昨晚依串、滅證之虞，對施姓男子聲請羈押禁見，獲雄院裁准。記者林伯驊／攝影
高雄地檢署昨晚依串、滅證之虞，對施姓男子聲請羈押禁見，獲雄院裁准。記者林伯驊／攝影
施姓男子被拍到提行李箱離去豪宅。記者林伯驊／翻攝
施姓男子被拍到提行李箱離去豪宅。記者林伯驊／翻攝

貴婦 監視器

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影／貴婦乾兒子拒認搬空豪宅 辯千萬現金當「鴨王」賺來的

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