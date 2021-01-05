影／大逆轉！熊貓外送員竟帶槍送餐 釀衝突被刺殺

新北市林口區4日晚間發生熊貓外送員被點餐客戶持刀刺殺，原以為單純起因於客戶不滿送餐太慢引爆衝突，後經警方調查，發現外送員竟隨身攜帶玩具槍送餐，爭執過程中被指控亮槍恐嚇，才更激怒客戶情緒失控動刀。

據了解，此案發生在晚間8時許，20歲林姓男子請foodpanda代購4份油飯和三份玉米、花枝丸、貢丸綜合湯，疑因不滿34歲林姓外送員讓他等候太久，餐點送抵林口區信義路住處，已經冷掉。

雙方發生激烈口角爭執與推擠衝突，外送員被指控亮出玩具槍恐嚇客戶，客戶更加惱怒，隨後掏出帶在身上的折疊刀刺向外送員左肩。