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影／大逆轉！熊貓外送員竟帶槍送餐 釀衝突被刺殺
新北市林口區4日晚間發生熊貓外送員被點餐客戶持刀刺殺，原以為單純起因於客戶不滿送餐太慢引爆衝突，後經警方調查，發現外送員竟隨身攜帶玩具槍送餐，爭執過程中被指控亮槍恐嚇，才更激怒客戶情緒失控動刀。
據了解，此案發生在晚間8時許，20歲林姓男子請foodpanda代購4份油飯和三份玉米、花枝丸、貢丸綜合湯，疑因不滿34歲林姓外送員讓他等候太久，餐點送抵林口區信義路住處，已經冷掉。
雙方發生激烈口角爭執與推擠衝突，外送員被指控亮出玩具槍恐嚇客戶，客戶更加惱怒，隨後掏出帶在身上的折疊刀刺向外送員左肩。
林口警分局文林派出所獲報，立即派員到場並通報救護車，林姓外送員的左肩插著1把刀直接送醫，傷口約3公分寬，沒有生命危險。員警立刻逮捕林姓客戶，外送員仍在醫院觀察中，警方將於釐清案情後，分別依傷害罪與恐嚇罪嫌將雙方移送法辦。
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