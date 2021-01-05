聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／大逆轉！熊貓外送員竟帶槍送餐 釀衝突被刺殺

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口區4日晚間發生熊貓外送員被點餐客戶持刀刺殺，原以為單純起因於客戶不滿送餐太慢引爆衝突，後經警方調查，發現外送員竟隨身攜帶玩具槍送餐，爭執過程中被指控亮槍恐嚇，才更激怒客戶情緒失控動刀。

據了解，此案發生在晚間8時許，20歲林姓男子請foodpanda代購4份油飯和三份玉米、花枝丸、貢丸綜合湯，疑因不滿34歲林姓外送員讓他等候太久，餐點送抵林口區信義路住處，已經冷掉。

雙方發生激烈口角爭執與推擠衝突，外送員被指控亮出玩具槍恐嚇客戶，客戶更加惱怒，隨後掏出帶在身上的折疊刀刺向外送員左肩。

林口警分局文林派出所獲報，立即派員到場並通報救護車，林姓外送員的左肩插著1把刀直接送醫，傷口約3公分寬，沒有生命危險。員警立刻逮捕林姓客戶，外送員仍在醫院觀察中，警方將於釐清案情後，分別依傷害罪與恐嚇罪嫌將雙方移送法辦。

涉嫌刺傷外送員的林姓客戶被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝
涉嫌刺傷外送員的林姓客戶被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝
熊貓外送員的機車仍在案發現場。記者林昭彰／翻攝
熊貓外送員的機車仍在案發現場。記者林昭彰／翻攝
案發的社區門口現場。記者林昭彰／翻攝
案發的社區門口現場。記者林昭彰／翻攝
點餐的林姓客戶亮出尖刀刺向外送員左肩。記者林昭彰／翻攝
點餐的林姓客戶亮出尖刀刺向外送員左肩。記者林昭彰／翻攝
熊貓外送員被指控竟然隨身帶槍送餐。記者林昭彰／翻攝
熊貓外送員被指控竟然隨身帶槍送餐。記者林昭彰／翻攝

外送員 恐嚇 林口

延伸閱讀

男疑嫌送餐慢怒刺外送員 林口警速逮人送辦

被嫌送餐太慢 熊貓外送員遭刺殺左肩插著刀就醫

外送員稱「發票飛走」需要重開 女子調監視器怒揭真相

台中鴨肉嗆人店員是小老闆 店家po照：時間會沖淡仇恨

相關新聞

她馬桶產子 119趕到撈起嬰兒已死

新竹一名卅七歲女子未婚懷孕，四日清晨忽感腹部劇痛出血，蹲廁所時以為血便，低頭一看才發現馬桶裡掉出男嬰；她不敢告訴家人，坐...

醫美貴婦控搬空財物 乾兒子曝當「鴨王」又同居遭收押

高雄48歲從事醫美的張姓貴婦，指控「乾兒子」32歲施姓男子涉行竊她豪宅內的財物，警方前晚逮施、搜扣約1000萬元現金，也...

影／大逆轉！熊貓外送員竟帶槍送餐 釀衝突被刺殺

新北市林口區4日晚間發生熊貓外送員被點餐客戶持刀刺殺，原以為單純起因於客戶不滿送餐太慢引爆衝突，後經警方調查，發現外送員...

疑雨天視線不佳？機車騎士撞擊8旬老婦 送醫不治

44歲黃姓機車騎士，今晚騎機車行經北市士林區大東路，疑似天雨路滑視線不佳，未注意前方路況，撞上前方一名年約8旬老婦，婦人...

凌晨喝酒上午10點駕車出門 男子酒測值達0.92毫克

高雄市何姓男子今天凌晨喝酒，上午10時許駕駛轎車出門買午餐，行經左營區自由二路142巷口時，疑似精神恍惚，不慎追撞前方等...

岡山橋頭晚間火警 影響左營、鼓山、楠梓、仁武空氣品質

高雄市消防局今天晚上6點46分及7點，分別接獲於岡山區為隨西路及橋頭區海峰路發生火警，消防局迅速前往控制火勢。因為風向為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。