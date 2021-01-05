岡山橋頭接連2火警造成空污 高市府蒐證裁罰

中央社 / 高雄4日電

高雄岡山區岡山北路一家環保公司晚上6點46分傳出火警，戶外燃燒10餘輛廢棄車輛，消防局布線搶救。記者徐如宜／翻攝
高雄岡山區岡山北路一家環保公司晚上6點46分傳出火警，戶外燃燒10餘輛廢棄車輛，消防局布線搶救。記者徐如宜／翻攝
高雄市今天晚上在岡山、橋頭區接連2處火警，10餘輛廢棄車起火燃燒造成空氣污染，波及仁武、左營，最遠還到旗津區，市府環保局蒐證將依空污法裁罰新台幣10萬到500萬元。

晚上8時以後，包括岡山、橋頭、左營、旗津，還有仁武、大社區一帶都有居民通報空氣異味，民眾指稱是燒焦味，也有人反映充斥膠味，惡臭難聞。

民進黨高雄市議員邱俊憲在臉書（Facebook）貼文指出，岡山區為隨西路及橋頭區海峰路發生火警，火勢已撲滅，但是北風南吹，污染物及異味向南擴散。根據微型感測器顯示，岡山火警將影響到左營鼓山及鹽埕一帶，橋頭火警將影響到楠梓與仁武區。

消防局指出，晚上7時許，岡山北路一家環保公司火警，現場有10餘輛廢棄車延燒，經搶救，火勢於7時21分控制。

另一起火警也約7時許發生在橋頭區海峰路，有廢棄車及雜物燃燒，消防局出動17車32人滅火，於晚上8時撲滅。

兩處火警無人員受傷受困，不過造成嚴重空氣污染，一路從北往南飄散，不少民眾紛紛在臉書貼文提醒空氣不佳暫勿外出。環保局持續掌握空品狀況。

岡山 高雄市

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