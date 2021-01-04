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凌晨喝酒上午10點駕車出門 男子酒測值達0.92毫克
高雄市何姓男子今天凌晨喝酒，上午10時許駕駛轎車出門買午餐，行經左營區自由二路142巷口時，疑似精神恍惚，不慎追撞前方等待左轉由黃姓女子駕駛的休旅車，並波及對向一輛休旅車，警方到場對何男等人實施酒測，發現何男酒測值達每公升0.92毫克，依公共危險罪嫌將何男送辦。
據了解，何男（53歲）今天凌晨2點多在家喝酒，中午開車出門買午餐，疑似因酒還沒醒，造成追撞事故，追撞正等待左轉由黃女（45歲）駕駛的休旅車，黃女車輛再波及對向一輛轎車，幸好沒有人受傷。
左營警分局員警到場對3輛轎車駕駛分別實施酒測，發現何男酒測值達每公升0.92毫克，另兩車駕駛酒測值皆為0，警方訊後將何男依涉嫌公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦，並於20分鐘內排除事故現場。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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