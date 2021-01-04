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醫美貴婦控32歲乾兒子竊3千萬財物 搬空豪宅疑有共犯

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

從事醫美的48歲張姓貴婦指控「乾兒子」涉潛入豪宅，搬走價值3000萬多元財物，警方昨晚在高雄前鎮區攔捕她所指的32歲施姓男子，檢察官還到場協助逕行搜索、要求配合偵辦，但他全否認犯罪；警方預計今晚將施依竊盜、侵占罪嫌移送高雄地檢署，也掌握疑有共犯，將深入追緝。

據了解，檢警昨晚漏夜在施姓男子的前鎮區住處搜出些許現金，但他辯是自己的，由於他拒夜間偵詢，警方今上午才開始製作筆錄，施仍拒絕認罪、說法避重就輕；今天傍晚施被帶出鼓山分局的龍華派出所，要移往分局偵查隊，媒體喊話問「你有偷錢嗎？」他完全無回應。

警方查出，施姓男子上月29日疑從張姓貴婦所住的豪宅，以行李箱搬出財物，經調閱相關監視畫面顯示他恐有2名共犯協助，因失竊財物不少，懷疑恐協助銷贓。

家住高雄美術館附近豪宅社區的張姓貴婦，昨天臉書貼文表示，這名「乾兒子」先前自稱從小被家暴，但到她家作客後就不走，一直說沒地方住而借住，之後莫名其妙說要送水晶，接著稱要去中國大陸、將要搬走，沒想到卻趁掃地阿姨前去時，一同進到屋內「大搬家」。

張姓貴婦指控，被偷的包括2個手表、2克拉鑽戒1個、1克拉鑽戒2個、紅寶鑽戒1個、1公斤黃金8個、黃金飾品、手鍊、手環、人民幣與美金等現金1000多萬，共值3000萬；她也解釋，因要付尾牙、薪水、貨款等，才在家裡放如此多現金。

警方調查，施姓男子上月29日犯案，張姓婦人30日發現失竊，31日報案提告，警方則受理報案當天向檢察官申請核發拘票，昨晚於前鎮區崗山仔一帶查獲施，並至他住處搜索。

張姓貴婦指控施姓男子上月29日到她豪宅住處涉行竊。記者林伯驊／翻攝
張姓貴婦指控施姓男子上月29日到她豪宅住處涉行竊。記者林伯驊／翻攝
張姓貴婦上月31日報案失竊，警方到她豪宅採證。記者林伯驊／翻攝
張姓貴婦上月31日報案失竊，警方到她豪宅採證。記者林伯驊／翻攝
張姓貴婦指控乾兒子施姓男子涉「搬空」價值3000萬元財物。記者林伯驊／翻攝
張姓貴婦指控乾兒子施姓男子涉「搬空」價值3000萬元財物。記者林伯驊／翻攝
張姓貴婦指控「乾兒子」施姓男子（中）行竊，但據指他完全否認。記者林伯驊／翻攝
張姓貴婦指控「乾兒子」施姓男子（中）行竊，但據指他完全否認。記者林伯驊／翻攝

貴婦 醫美 竊盜

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