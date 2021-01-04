桃園老婦人外出忘記回家路 走累坐分隔島龍潭警送回家

桃園市龍潭區88歲黃姓婦人昨天上午杵著拐杖，坐在中興路中央分隔島，員警羅駿騰及周薇巡邏經過上前關心，只見婦人臉色蒼白反覆說身體不舒服，忘記回家的路表達不清楚，警方先帶回龍潭派出所。

到派出所以後警員送上熱茶，老婦喘口氣休息後體力恢復，表示忘記回家的路，走太累才會坐在中央分隔島。警方查出她身分後，開巡邏車送她回家。家人表示老婦有心血管疾病，平時只在住家附近散步，昨天不知到什麼原因，吃完早餐出門到了中午還找不到人，正準備報案協尋就接到警方通知還送老婦人回家。 警方引導婦人離開中央分隔島，載回派出所休息。記者鄭國樑／翻攝