台中鴨肉嗆人店員是小老闆 店家po照：時間會沖淡仇恨

有民眾表示，嗆女外送員的年輕人（右二）就是老闆。圖翻攝自爆怨公社

台中市一家鴨肉店涉嫌恐嚇熊貓女外送員引發鄉民圍剿，店家下午雖在新開臉書粉絲頁上表示「會安排事發相關人員出面道歉，請各位稍安勿躁」但鄉民並不買帳，並認為店家誠意不夠，而店家又接續發出鴨肉飯的照片，還說「剁的碎碎吃的醉醉，好吃的東西經的起時間的考驗，時間會沖淡仇恨，但美味會留下」發言方向似並不有助於得到外界諒解。

記者下午訪問鴨肉店鄰近店家，有人說，嗆女外送員的年輕人就是老闆，他們原是在東山路地下道旁一家鴨肉店的員工，後來自行出來，幾個年輕人一起創業；也有人說，那個年輕人只是店長，另還有老闆。但據接觸此風波人士指出，該店應是年輕人的父親開的，交給他經營。

據了解，當天外送員和店家起爭執，是前天中午11時許，外送員先是忍下怒氣完成送餐後，晚上7時許又再度回到鴨肉店門口，當著老闆的面打110報警，警方到場受理，並請女外送員回北屯派出所作筆錄。

嗆人的王姓年輕人後來也在一男、一女貌似其父母的家人的陪同下到派出所表達想要和解之意，處理員警也勸年輕人做生意應該和氣一點，並轉達女外送員鴨肉店的和解想法，但女外送員不願意接受。

對照接下來鴨肉店在臉書上的表現，王姓年輕人似乎還不願沈靜下來。但為何想要謀求和解，但態度上又這麼高調？包括鴨肉店鄰居，接觸本案員警都無奈地說：「年輕人氣盛吧！」。

市警五分局也指出，因為圍剿鴨肉店的鄉民太多，很怕若照常開店，易橫生事端，因此勸店家暫停營業，這幾天也會加強防範其他事端發生。

台中市警五分局指出，因為圍剿鴨肉店的鄉民太多，很怕若照常開店，易橫生事端，因此勸店家暫停營業。記者黃寅／攝影