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花蓮中山路抓違停引商家反彈 警方突喊卡

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市中山路段因商家多，許多民眾貪圖方便違停，花蓮縣警察局引進設置7組科技執法設備，偵測到違停車輛即拍照，逕行取締。沒想到此舉引起商家不滿，認為未設臨停卸貨區，開罰恐引發爭議，警方趕緊喊卡，今天宣布改為4月1日起開罰。

花蓮縣警察局表示，由於市區中山路段為交通熱點，經常發生違規停車，造成道路壅塞及交通事故，為避免駕駛任意違規並排停車，因此在該路段裝設「違規停車自動偵測科技執法」設備，偵測範圍包括中山路、中華路、中正路、公園路等7個路口，預定本月10日起開始取締。

不過，民進黨花蓮縣議員張美慧接獲商家陳情，因中山路沿線都是店家門市，需要裝卸貨，特別是金三角商圈，沒有規畫臨停卸貨區，取締將對店家營業產生衝擊。議員因此向交通單位反映，要求臨停卸貨區配套措施須同步上路，避免執法美意遭商家反彈。

黃姓商家說，貨車都會在白天送貨，但停車格常被停滿，只能臨停在路邊，科技執法上路後，「要讓司機停在哪裡呢？」建議把利用率低的機車停車格改成卸貨區，以符合實際需求。

縣警局指出，為避免影響商家及用路人權益，儘速邀集路權單位會勘，規畫卸貨區，並決定加長宣導期程，正式執法時間訂於4月1日，請各位用路人遵守交通規則。

警方表示，科技執法設備將會針對違規紅線停車、並排停車、路口10公尺內、黃網線範圍、行人穿越道標線範圍停車、車種不依規定等舉發，並會在7處的路口號誌桿上設置「科技執法」告示牌，提醒用路人注意。

花蓮縣警局在中山路段設置7組科技執法設備，自動偵測違停車輛，宣布改為4月1日起開罰。記者王思慧／攝影
花蓮縣警局在中山路段設置7組科技執法設備，自動偵測違停車輛，宣布改為4月1日起開罰。記者王思慧／攝影
花蓮縣警局在中山路段設置科技執法設備，取締違停車輛，卻引起商家反彈，盼能設置臨停卸貨區。記者王思慧／攝影
花蓮縣警局在中山路段設置科技執法設備，取締違停車輛，卻引起商家反彈，盼能設置臨停卸貨區。記者王思慧／攝影
由於沒有臨停卸貨區，花蓮市中山、中正路口時常有貨車臨停紅線卸貨。記者王思慧／攝影
由於沒有臨停卸貨區，花蓮市中山、中正路口時常有貨車臨停紅線卸貨。記者王思慧／攝影

警察 違停 路權

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