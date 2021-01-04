澎湖傳落水 七旬嬤被救起時無呼吸心跳

澎湖縣白沙鄉今天下午發生落水事件，一名雙手戴工作手套、腳穿膠鞋，年約70歲的女性在風車園區南方海域載浮載沉，警消獲報前往海域搶救，溺水者被救上岸時已無呼吸心跳，送往三總澎湖分院急救。

澎湖縣府消防局指出，今天下午2點39分接獲通報，白沙鄉中屯風車園區南方海域，疑似有人在海面上浮沉不定，消防局派遣第二大隊及白沙分隊，共4車1艇9人前往搶救。

因溺水者距離提岸僅數公尺之遠，三名消防救護人員涉水將人拉上岸，將人救上岸後，消防人員發現溺水者是一名年紀不輕的女性已經呈現OHCA（無呼吸心跳）狀態，現場急救後送醫。