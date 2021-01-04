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幸好有攔查！ 義警行車不穩被攔停 原來是血壓惹禍

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市一名黃姓駕駛車開到一半，突然覺得身體不適，車子還在馬路上蛇行，警二分局中正派出所警員邱漢文、吳品賢執行巡邏勤務，見車行怪異，立即攔檢，原來駕駛並非酒駕，而是血壓飆升，兩警立即請他在路旁休息，再開車。事後才知這名駕駛竟是台南市義勇警察大隊副大隊長黃坤山，黃坤山力讚兩名警員態度非常好，值得頒獎表揚。    

黃坤山說，他上月下旬某天開車出門，途中因為身體不舒服，車子也開得不穩，幸好路上遇到兩名警察攔查，「從沒這麼高興看見警察」。事後，黃坤山將此事告知警分局，今天他和分局長許坤田一起公開表揚兩人。

兩名警員表示，當時看見黃的車子開得歪斜，還左右搖晃，只認為太危險了，沒想到會幫到需要的人，也不認識黃坤山。分局長許坤田表示，員警在街頭上巡邏除了落實勤務外，執勤中更需要保持高度警戒，主動發現犯罪跡象，不管是酒駕或毒品都逃不過警察的法眼，感謝全體員警辛苦，展現優良的警察形象。

台南市警二分局中正派出所警員適時攔查，適時攔阻可能釀成車禍案，義勇警察大隊副大隊長黃坤山（左四）說他就是當事人，特地到分局表揚與感謝警察。圖／讀者提供備註
台南市警二分局中正派出所警員適時攔查，適時攔阻可能釀成車禍案，義勇警察大隊副大隊長黃坤山（左四）說他就是當事人，特地到分局表揚與感謝警察。圖／讀者提供備註

警察 高血壓

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