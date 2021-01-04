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台中鴨肉店嗆熊貓遭網友圍剿！2天未營業 被檢舉路霸
台中市一家鴨肉店因涉嫌恐嚇熊貓女外送員引起風波，店家不僅為此吃上官司，還連續兩天受到鄉民圍剿而沒有做生意，連放在店門前的工作檯都因為被檢舉佔用道路，被警方視為路霸貼單要求移除。幾位鄰居為此說，鴨肉店年輕人氣盛，只因幾句話惹禍，以往的努力都因此付諸流水，實在太不智。
一位鄰居說，這家鴨肉店營運一年多，看起來是年輕人一起在創業，每月租金要3萬多元，到現在應該還沒有賺錢，只是打平而已，可以想見經營壓力應該很大 。
他觀察，當時女外送員急著要拿餐，因為久等無著，說店裡「拖餐」，鴨肉店員也因在忙於作業中，一句話聽了不高興就這樣嗆出口，而且內容涉及了攻擊人身安全，也就這樣引爆了一場風波。他說，只因為幾句話，這家店兩天沒做生意了，還有很多後續之事要善後，「這樣聰明嗎？」而這些實質損失，可是要店裡自負的。
另名女店家說，看到年輕人創業，都總是會特別給予鼓勵，也經常叫他們的鴨肉飯吃，平常互動很好。她認為，社會應該要給年輕人機會，鴨肉店也應趕緊道歉、自我反省，好重新出發。
鴨肉店因這起風波引起社會關注，放在店門前的一張工作檯，也因被網友看到佔用道路而舉發違規。轄區市警第五分局北屯派出所今天因此前往，在店家門口貼出「路霸違規通知書」表示該店在道路堆積、置放、設置或拋擲物品(營業用品)，足以妨礙交通，已違反道路交通管理處罰條例第82條第1項規定，令其在11日前自行消除障礙、移除路障。若仍未自行清理或不在場，則視同廢棄物，移請市政府環境保護局依廢棄物法令清除之。
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