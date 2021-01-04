台中鴨肉店嗆熊貓遭網友圍剿！2天未營業 被檢舉路霸

台中市一家鴨肉店因涉嫌恐嚇熊貓女外送員引起風波，店家不僅為此吃上官司，還連續兩天受到鄉民圍剿而沒有做生意，連放在店門前的工作檯都因為被檢舉佔用道路，被警方視為路霸貼單要求移除。幾位鄰居為此說，鴨肉店年輕人氣盛，只因幾句話惹禍，以往的努力都因此付諸流水，實在太不智。

一位鄰居說，這家鴨肉店營運一年多，看起來是年輕人一起在創業，每月租金要3萬多元，到現在應該還沒有賺錢，只是打平而已，可以想見經營壓力應該很大 。

他觀察，當時女外送員急著要拿餐，因為久等無著，說店裡「拖餐」，鴨肉店員也因在忙於作業中，一句話聽了不高興就這樣嗆出口，而且內容涉及了攻擊人身安全，也就這樣引爆了一場風波。他說，只因為幾句話，這家店兩天沒做生意了，還有很多後續之事要善後，「這樣聰明嗎？」而這些實質損失，可是要店裡自負的。

另名女店家說，看到年輕人創業，都總是會特別給予鼓勵，也經常叫他們的鴨肉飯吃，平常互動很好。她認為，社會應該要給年輕人機會，鴨肉店也應趕緊道歉、自我反省，好重新出發。