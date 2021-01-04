快訊

台中鴨肉店嗆熊貓遭網友圍剿！2天未營業 被檢舉路霸

鴻海為何大漲？原來是外資喊這個「驚天價」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中鴨肉店嗆熊貓遭網友圍剿！2天未營業 被檢舉路霸

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導

台中市一家鴨肉店因涉嫌恐嚇熊貓女外送員引起風波，店家不僅為此吃上官司，還連續兩天受到鄉民圍剿而沒有做生意，連放在店門前的工作檯都因為被檢舉佔用道路，被警方視為路霸貼單要求移除。幾位鄰居為此說，鴨肉店年輕人氣盛，只因幾句話惹禍，以往的努力都因此付諸流水，實在太不智。

一位鄰居說，這家鴨肉店營運一年多，看起來是年輕人一起在創業，每月租金要3萬多元，到現在應該還沒有賺錢，只是打平而已，可以想見經營壓力應該很大 。

他觀察，當時女外送員急著要拿餐，因為久等無著，說店裡「拖餐」，鴨肉店員也因在忙於作業中，一句話聽了不高興就這樣嗆出口，而且內容涉及了攻擊人身安全，也就這樣引爆了一場風波。他說，只因為幾句話，這家店兩天沒做生意了，還有很多後續之事要善後，「這樣聰明嗎？」而這些實質損失，可是要店裡自負的。

另名女店家說，看到年輕人創業，都總是會特別給予鼓勵，也經常叫他們的鴨肉飯吃，平常互動很好。她認為，社會應該要給年輕人機會，鴨肉店也應趕緊道歉、自我反省，好重新出發。

鴨肉店因這起風波引起社會關注，放在店門前的一張工作檯，也因被網友看到佔用道路而舉發違規。轄區市警第五分局北屯派出所今天因此前往，在店家門口貼出「路霸違規通知書」表示該店在道路堆積、置放、設置或拋擲物品(營業用品)，足以妨礙交通，已違反道路交通管理處罰條例第82條第1項規定，令其在11日前自行消除障礙、移除路障。若仍未自行清理或不在場，則視同廢棄物，移請市政府環境保護局依廢棄物法令清除之。

台中市一家鴨肉店因涉嫌恐嚇熊貓女外送員引起風波，店家不僅為此吃上官司，還連續兩天受到鄉民圍剿而沒有做生意，連放在店門前的工作檯都因為被檢舉佔用道路，被警方視為路霸貼單要求移除。記者黃寅／攝影
台中市一家鴨肉店因涉嫌恐嚇熊貓女外送員引起風波，店家不僅為此吃上官司，還連續兩天受到鄉民圍剿而沒有做生意，連放在店門前的工作檯都因為被檢舉佔用道路，被警方視為路霸貼單要求移除。記者黃寅／攝影
台中市一家鴨肉店因涉嫌恐嚇熊貓女外送員引起風波，店家不僅為此吃上官司，還連續兩天受到鄉民圍剿而沒有做生意，連放在店門前的工作檯都因為被檢舉佔用道路，被警方視為路霸貼單要求移除。記者黃寅／攝影
台中市一家鴨肉店因涉嫌恐嚇熊貓女外送員引起風波，店家不僅為此吃上官司，還連續兩天受到鄉民圍剿而沒有做生意，連放在店門前的工作檯都因為被檢舉佔用道路，被警方視為路霸貼單要求移除。記者黃寅／攝影

外送員 創業

延伸閱讀

影／女外送員台中鴨肉店取餐受辱喊提告 foodpanda：與店家終止合作

外送員遭台中鴨肉店辱「毛沒長齊」網友刷一星負評竟罵錯人

女外送員怨台中鴨肉店拖單遭嗆「沒被打過」 網齊聲援喊抵制

相關新聞

台中鴨肉店嗆熊貓遭網友圍剿！2天未營業 被檢舉路霸

台中市一家鴨肉店因涉嫌恐嚇熊貓女外送員引起風波，店家不僅為此吃上官司，還連續兩天受到鄉民圍剿而沒有做生意，連放在店門前的...

影／女子隨團登玉山 排雲山莊前癲癇發作直升機運下山

台北市一名28歲湯姓女子，昨天上午自組五人登山團登玉山，清晨攻頂後返回排雲山莊途中，在距離不到山莊400公尺，疑似高山症...

天冷生火取暖釀憾事？ 石碇情侶一氧化碳中毒傳死傷

新北市石碇區今天下午傳出命案！一對年約60歲情侶疑因天氣寒冷，在屋內生火取暖，但沒有保持良好通風，導致一氧化碳中毒，釀一...

嗆女外送員鴨肉店被圍剿 今臉書上說要道歉：請稍安勿躁

台中市前天發生的鴨肉店涉嫌恐嚇熊貓女外送員風波，店家連兩日來引起不少網友批評，但對於外送平台聲明取消合作，也曾不示弱的在...

高雄20歲女慘遭9人地下室動私刑 呼近30巴掌還磕頭

高雄20歲許姓女子疑在網路留言「狗男女」，引發友人不滿，8天前遭約到西子灣談判，再被帶到新興區某大樓的地下室，遭一群人連...

影／男子酒駕累犯又無照 連撞3車8人受傷

屏東縣往來鹽埔鄉與高樹鄉的南華大橋昨傍晚發生酒駕連撞3車事故，李姓男子行經南華大橋往屏東方向，先撞上前方同向的小貨車，小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。