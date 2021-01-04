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嗆女外送員鴨肉店被圍剿 今臉書上說要道歉：請稍安勿躁
台中市前天發生的鴨肉店涉嫌恐嚇熊貓女外送員風波，店家連兩日來引起不少網友批評，但對於外送平台聲明取消合作，也曾不示弱的在臉書上聲明「向來不是靠外送生存」下午該店終於在臉書指出：「會安排事發相關人員出面道歉，請各位稍安勿躁，祝大家新年快樂」。
對於這起事件，店家在舊的臉書網頁上曾貼出「隨便你們罵吧！哈哈~我們是憑實力開店的！菜色豐富，價格便宜，在地忠實老顧客非常的多，完全沒有競爭對手的啦，他媽的爛外送員不要再來了」、「在地客人都喜歡，真的不怕網友只會嘴炮啦！哈哈」、「在地龐大顧客群都很挺很忠實，所以我們真的不怕網友罵啦！」店家的高調言詞，又再激起網友留言批評。
後來該店成立新的臉書粉絲頁，下午近2時時終於在新的網頁上聲明表示會安排相關人員出面道歉，要大家「稍安勿躁」。但這又引起網友留言回嗆「欸欸，不是堅持不道歉，網友都是外縣市只會話燒，影響不了你們，怎麼那麼快就忘記初衷了」、「你前幾篇口氣還是很狂妄耶，真希望Uber也一起取消配合」等。
據了解，此事是因一位熊貓女外送員前天到這家鴨肉專賣店取餐時，疑因女外送員質疑店家「拖餐」引起，店內王姓男子因嗆她「沒被人打過」、「很跩」、「破查某」等語，女外送員因此直接報案，控告王涉嫌恐嚇和妨害自由，王曾與父母到派出所外表達和解意願，但被拒絕。台中市第五警分局表示，全案已依妨害自由罪受理，將依法函送法辦。
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