快訊

疫苗對南非變種病毒恐無效！專家：比英變種更令人擔憂

台灣輸出越南確診病例 來台4年未曾出國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄20歲女慘遭9人地下室動私刑 呼近30巴掌還磕頭

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄20歲許姓女子疑在網路留言「狗男女」，引發友人不滿，8天前遭約到西子灣談判，再被帶到新興區某大樓的地下室，遭一群人連續掌摑教訓，逼她下跪磕頭；社群「黑色豪門企業」昨曝光側錄影片，鼓山警分局表示，掌握7男2女涉案、通知7人到案，將依妨害秩序、強制、傷害罪嫌函送法辦。

據了解，許女跟動手的男女互為朋友，上月27日在西子灣哈瑪星談判時，有民眾目睹便報案，警方趕抵現場，一夥人已離去，沒發現衝突，事後查緝才陸續通知到案。不過嫌疑人起初說法各異，直到昨天影片曝光，警方指出，影片提供查緝本案相當好的證據，相關內容會據以偵辦。

警方查出，許姓女子疑在臉書、IG等PO動態「狗男女」等不雅字眼，使20歲程姓男子相當不滿，約到西子灣見面談判，隨後再轉往其中1人的住處地下室，進而動粗。

根據影片內容，當時許女被要求跪著，一名染髮女子不斷伸左、右手呼巴掌，口中也不停罵著「講人家閒話是不是」、喝令「跪著」，許女頭一低下去，又被抓頭髮往上抬，還有男子將她雙手控制在後，不准遮臉，她也被逼磕頭，更有人作勢拿滅火器要追打；光是影片錄到的部分，她就挨近30巴掌。

警方目前已釐清涉案的7男、2女，並通知7人到案，其餘2人預計今天也會到案，全案預計將依妨害秩序、強制、傷害等罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

許姓女子（右二）疑網路留言不當，遭9人涉動私刑。圖／翻攝社群「黑色豪門企業」
許姓女子（右二）疑網路留言不當，遭9人涉動私刑。圖／翻攝社群「黑色豪門企業」
許姓女子被逼磕頭。圖／翻攝社群「黑色豪門企業」
許姓女子被逼磕頭。圖／翻攝社群「黑色豪門企業」
許女（右二）遭7男2女涉掌摑動私刑。圖／翻攝社群「黑色豪門企業」
許女（右二）遭7男2女涉掌摑動私刑。圖／翻攝社群「黑色豪門企業」

延伸閱讀

PTT發文跨年血染全台 刑事局逮洪嫌到案

連假後上班日 高雄空品好轉

高雄一地區日夜溫差高達20度！鄭明典解析成因

高雄物資行動車 首站美濃出發

相關新聞

嗆女外送員鴨肉店被圍剿 今臉書上說要道歉：請稍安勿躁

台中市前天發生的鴨肉店涉嫌恐嚇熊貓女外送員風波，店家連兩日來引起不少網友批評，但對於外送平台聲明取消合作，也曾不示弱的在...

獨／太玄了...台中女殺母收押百日 發病送醫隔日猝死

台中市左姓女子患有精神疾病多年，去年8月間，左女因母親在家誦經聲音太大而病發，持美工刀刺殺母親3刀，造成母親血胸，左女在...

高雄20歲女慘遭9人地下室動私刑 呼近30巴掌還磕頭

高雄20歲許姓女子疑在網路留言「狗男女」，引發友人不滿，8天前遭約到西子灣談判，再被帶到新興區某大樓的地下室，遭一群人連...

影／男子酒駕累犯又無照 連撞3車8人受傷

屏東縣往來鹽埔鄉與高樹鄉的南華大橋昨傍晚發生酒駕連撞3車事故，李姓男子行經南華大橋往屏東方向，先撞上前方同向的小貨車，小...

鹿港風雨球場宵小橫行 裝7支監視器看還敢不敢偷

彰化縣鹿港鎮風雨球場近來屢傳前往運動民眾，停放機車或放在座椅的財物，被人偷走，鎮長許志宏接獲反映後，馬上指示管理單位在風...

新手媽廚房忙滿月女嬰窒息亡 檢明日解剖釐清死因

台中市東區一名滿月的女嬰因不明原因窒息死亡，同在屋內的簡姓生母因在廚房忙40分鐘，沒注意到女嬰從側睡轉趴睡，女嬰經送醫急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。