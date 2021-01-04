影／男子酒駕累犯又無照 連撞3車8人受傷

屏東縣往來鹽埔鄉與高樹鄉的南華大橋昨傍晚發生酒駕連撞3車事故，李姓男子行經南華大橋往屏東方向，先撞上前方同向的小貨車，小貨車翻覆，李仍直行下橋，跨越雙黃線又撞擊對向車道白色汽車與KUGA汽車，才停了下來，李姓男子酒測值達0.74mg/L，包括肇事者共造成8人受傷，警方追查發現，李姓男子是酒駕累犯，先前發生3次酒駕，駕照被吊銷，警方今將李姓男子依公共危險等罪嫌移送檢方偵辦。

據了解，李姓男子（49歲）昨天是第4次酒駕，最近一次酒駕是在2018年，李姓男子昨喝約兩瓶米酒後，竟仍開車上路，在南華大橋高樹往鹽埔方向時，接連撞上三車，李先撞上前方小貨車，小貨車翻覆，之後仍繼續直行下橋，跨越雙黃線又撞擊對向車道的白色汽車與KUGA汽車，包括肇事者在內共8人受傷。

小貨車駕駛張姓男子（51歲）的小貨車翻覆， 車上還有一名乘客，白色汽車駕駛曾姓男子（72歲）車上駕駛1人，KUGA駕駛楊姓男子（25歲）車上還有3名乘客，7人受傷，分別送往屏東基督教醫院與長庚醫院，酒駕李姓男子事後送醫，追撞車禍共造成8人受傷。

李姓男子涉嫌公共危險、肇事逃逸、與過失傷害等罪嫌，今移送屏東地檢署偵辦，詳細車禍肇事原因，警方釐清調查中。

警方提醒，民眾飲酒後切勿有僥倖的心態，勉強駕駛車輛，以致發生危險，可選擇搭乘大眾交通運輸工具或請親友接送，確保自身及其他用路人的行車安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康