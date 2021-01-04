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鹿港風雨球場宵小橫行 裝7支監視器看還敢不敢偷

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮風雨球場近來屢傳前往運動民眾，停放機車或放在座椅的財物，被人偷走，鎮長許志宏接獲反映後，馬上指示管理單位在風雨球場內外，安裝7支監視器，看宵小還敢不敢來偷。

鹿港鎮公所指出，風雨球場是許多喜愛打籃球的鎮民休閒運動場所，使用率非常高，近期卻傳出在球場周邊停放的機車，遭人撬開椅座，偷走財物，或是放置在球場座椅的個人物品，經常不翼而飛，鹿港鎮民代表也接獲民眾反映，要求鎮公所及警方能有效遏止。

鎮民代表張雅晴表示，向警方反映後，警方表示，因前往運動的民眾將物品放置在看台區，有時被順手牽羊，或是機車坐墊被撬開等，警方受理民眾報案後，雖然加強巡查，卻是很難當場逮到現行犯，如果加裝監視器，可以提供給警方循線逮人，效率會更好。

鎮長許志宏隨即指示風雨球場管理單位立即裝置7支監視器，許志宏說，風雨球場四周以及外部加裝了7支監視器，應該可使宵小無所遁形，但也呼籲來體育場運動的鄉親們，貴重物品應該隨身攜帶，才能避免失竊，同時請民眾發揮守望相助精神，隨時提高警覺，如果遇到形跡可疑者，立即報警處理，共同維護社區治安。

彰化縣鹿港鎮風雨球場近來屢傳前往運動民眾，停放機車或放在座椅的財物被人偷走，鎮長許志宏接獲反映後，馬上指示管理單位在風雨球場內外，安裝7支監視器，看宵小還敢不敢來偷。 圖／鎮公所提供
彰化縣鹿港鎮風雨球場近來屢傳前往運動民眾，停放機車或放在座椅的財物被人偷走，鎮長許志宏接獲反映後，馬上指示管理單位在風雨球場內外，安裝7支監視器，看宵小還敢不敢來偷。 圖／鎮公所提供
彰化縣鹿港鎮風雨球場近來屢傳前往運動民眾，停放機車或放在座椅的財物被人偷走，鎮長許志宏接獲反映後，馬上指示管理單位在風雨球場內外，安裝7支監視器，看宵小還敢不敢來偷。 圖／鎮公所提供
彰化縣鹿港鎮風雨球場近來屢傳前往運動民眾，停放機車或放在座椅的財物被人偷走，鎮長許志宏接獲反映後，馬上指示管理單位在風雨球場內外，安裝7支監視器，看宵小還敢不敢來偷。 圖／鎮公所提供
彰化縣鹿港鎮風雨球場近來屢傳前往運動民眾，停放機車或放在座椅的財物被人偷走，鎮長許志宏接獲反映後，馬上指示管理單位在風雨球場內外，安裝7支監視器，看宵小還敢不敢來偷。 圖／鎮公所提供
彰化縣鹿港鎮風雨球場近來屢傳前往運動民眾，停放機車或放在座椅的財物被人偷走，鎮長許志宏接獲反映後，馬上指示管理單位在風雨球場內外，安裝7支監視器，看宵小還敢不敢來偷。 圖／鎮公所提供

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