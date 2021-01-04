聽新聞
test
0:00 / 0:00
新手媽廚房忙滿月女嬰窒息亡 檢明日解剖釐清死因
台中市東區一名滿月的女嬰因不明原因窒息死亡，同在屋內的簡姓生母因在廚房忙40分鐘，沒注意到女嬰從側睡轉趴睡，女嬰經送醫急救後，仍宣告不治，警方今天報請檢察官、法醫相驗，釐清死因，因女嬰無明顯外傷，無法釐清死因，檢方指示明天再解剖，釐清死因。
據查，簡姓女子（19歲）是新手媽媽，昨天下午3時許，與滿月的女兒同在東區十甲路的住家，簡女見女兒在4樓睡覺，因此趁空檔到二樓的廚房整理，準備晚餐，未料忙了40分鐘後，再上樓查看女兒狀況時，女嬰就從側睡姿勢轉為趴睡姿勢，且無呼吸、心跳。
簡女嚇得趕緊通報警、消協助將女兒送醫，女嬰經中國醫藥大學附設醫院急救約30多分鐘後，仍宣告不治，女嬰身體無明顯外傷，第三警分局今天報請台中地檢署檢察官相驗，檢方相驗後，因無法判斷死因，安排明日解剖釐清。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言