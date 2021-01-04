新手媽廚房忙滿月女嬰窒息亡 檢明日解剖釐清死因

台中市東區一名滿月的女嬰因不明原因窒息死亡，同在屋內的簡姓生母因在廚房忙40分鐘，沒注意到女嬰從側睡轉趴睡，女嬰經送醫急救後，仍宣告不治，警方今天報請檢察官、法醫相驗，釐清死因，因女嬰無明顯外傷，無法釐清死因，檢方指示明天再解剖，釐清死因。

據查，簡姓女子（19歲）是新手媽媽，昨天下午3時許，與滿月的女兒同在東區十甲路的住家，簡女見女兒在4樓睡覺，因此趁空檔到二樓的廚房整理，準備晚餐，未料忙了40分鐘後，再上樓查看女兒狀況時，女嬰就從側睡姿勢轉為趴睡姿勢，且無呼吸、心跳。