被女兒刺心三刀 老母沒怨言「她很乖都是疾病害的」
台中市左姓女子因精神疾病病發，涉嫌在去年間持美工刀刺母心窩三刀，幸好左女及時報警送醫，母親才撿回一命，不過左女去年底在台中女子監獄收押時病發，送培德醫院後，因不明原因倒地昏迷，急救無效死亡，左女母親、家人與檢警相驗時，左母還很心疼的表示，「沒有責怪女兒，女兒很乖，都是疾病造成的」。
據查，左姓女子在去年12月9日在培德醫院因不明原因，突然倒地昏迷，經急救後仍宣告不治，左女母親、胞姊與姊夫配合檢察官、法醫相驗，相驗時，左女母親就透露，女兒原本很正常、很乖，都是因為去北部工作後，遇到生活壓力受不了而崩潰，罹患精神疾病，已持續治療十多年，狀況時好時壞。
左女母親說，相驗時看女兒的表情很安詳，「這樣就夠了，至少沒有病痛了，看女兒被折磨這麼多年，自己也很痛苦」。
她說，雖然女兒刺她心臟三刀，但她沒有責怪女兒，她知道女兒不是真心想殺她，而是因為疾病的原因，對於女兒死因，沒有意見。
台中市左姓女子（55歲）患有精神疾病多年，去年8月間，左女因母親在家誦經聲音太大而病發，持美工刀刺殺母親3刀，造成母親血胸，左女在檢方起訴後，由台中地院延押，去年底左女在女監內病發，情緒失控，大聲唱念佛號，女監將左女送培德醫院治療，就醫隔天，左女就因不明原因，突然倒地，經急救後不治，台中地院依法判決不受理。
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