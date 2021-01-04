影／蔡啟芳堅持駕車自撞翻三圈 嘆體力大不如前

嘉義縣民進黨前立委蔡啟芳去年完成肺臟移植重生，出院第2天、昨晚不聽家人勸阻，開車載妻子回太保市住家途中，自撞電桿，車翻轉3圈，蔡啟芳奇蹟似地無大礙，妻子腿部骨折送醫。

蔡啟芳說，返家途中，在離家不遠處，為了閃車，以為一處民宅前面有空地，沒想到是水溝，就翻車了，車子翻了三圈，所幸僅腳踝輕微扭到，蔡神色淡定說，「警察比我們更怕，怕爆炸」，民眾當時在旁邊圍觀，蔡受困車內爬不出來，消防隊把車子翻過來才順利脫困，讓他直呼「不幸中的大幸」。

蔡啟芳受訪說，昨天元旦連假最後一天，不想麻煩司機，晚間自己開車，妻子不放心，坐在駕駛座旁，可能住院藥吃多了頭暈，才自撞電桿，我沒事，妻子骨折，「一定有使命還未完成。」

蔡啟芳說，以前十五層樓高的建築物可以來回走四次，跑步機也能來回跑，自從手術後，體力大不如前，「吸菸比吸毒還恐怖」

蔡啟芳奇蹟似地無大礙，但母親卻腿部骨折送醫，幸無需開刀，父母送弟弟經營養護機構照料。蔡易餘得知父親自撞車禍後忍不住說，「病人還開車是最不好示範，我猜父親是故意的」。

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