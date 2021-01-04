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影／勿靠近追捕圍觀 谷關受傷小黑熊林務局救援中

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

東勢林區管理處昨晚接獲斯可巴部落居民轉傳民眾拍攝影片，拍到一隻後腳受傷小熊在台中谷關中橫公路上奔逃，立即啟動野生動物救傷機制派員前往現場了解狀況，同時聯繫特有生物研究保育中心野生動物急救站獸醫師準備隨時前往救援；東勢林管處呼籲並告知部落居民，勿大肆追捕小熊以免刺激小熊，驚逃中恐使受傷情況更嚴重或造成人身安全的疑慮。

隨後部落持續回報小熊雖後腿明顯受傷，但活動力佳，獸醫師由影片推測有可能是車禍所致，因後續小熊跑進鄰近草叢及農地間，夜晚視線不佳的情況下，昨晚11點已無法追蹤其準確位置，考量附近農民擔心人身安全問題，東勢林管處持續派員於現場觀察戒護，避免人員靠近，直到今天凌晨未再發現熊蹤才撤離。

因考量小熊目測年齡不大且後肢受傷嚴重，又將有下一波寒流到來恐難以自行痊癒，並避免其持續於部落果園間逃竄造成部落居民恐慌，東勢林區管理處、特生中心獸醫團隊、森警隊、台中市政府農業局今天都派人到現場嘗試救援或設置誘捕籠，並拉起封鎖線管制人員進出，希望可以順利誘捕到受傷小熊送至特生中心救治。

東勢林區管理處呼籲民眾，如有發現小熊，請立即通報東勢林區管理處(04-25150855)或撥打台中市1999專線，切勿群聚鄰近地點、自行追捕驚擾以避免自身安全危險或對小熊造成二次傷害，影響救援。

台中谷關昨晚被發現的受傷小黑熊，各單位今天仍在救援尋找中。圖／劉姓民眾提供
台中谷關昨晚被發現的受傷小黑熊，各單位今天仍在救援尋找中。圖／劉姓民眾提供
左側紅圈為去牛10月1日台灣黑熊受困陷阱處，右上角紅圈是昨晚發現小黑熊處。圖／警方提供
左側紅圈為去牛10月1日台灣黑熊受困陷阱處，右上角紅圈是昨晚發現小黑熊處。圖／警方提供

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