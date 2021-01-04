「是在大聲什麼啦！」凌晨多人打架 警噴辣椒水壓制

高雄市謝姓男子昨天凌晨1時許在鳳山區文衡路釣蝦場外與友人聊天，疑似酒後說話太大聲，被剛進門消費的楊姓男子制止，謝男等人不爽，拿起安全帽就打，造成楊男身體多處受傷，警方獲報到場，以辣椒水壓制，共帶回8人並擴大偵辦中，全案依聚眾鬥毆罪移送。

據了解，謝男（29歲）等人當天到釣蝦場吃飯喝酒，謝男與友人到店門口大聲聊天，這時楊男（20歲）剛好與友人準備進釣蝦場，楊男說了句「你們是在大聲什麼啦！」引發謝男等人不滿，直接到機車上拿安全帽、木棍及現場桌椅毆打楊男等人，楊男等人見狀也出手回擊，現場一片混亂。

鳳山警分局派遣快打警力到場制止，現場多名男子依然持續打架，員警只好噴辣椒水並壓制雙方人馬，謝男等人雖聲稱，自己因喝酒不知道有打人行為，但酒後不能免責。