聽新聞
test
0:00 / 0:00
「是在大聲什麼啦！」凌晨多人打架 警噴辣椒水壓制
高雄市謝姓男子昨天凌晨1時許在鳳山區文衡路釣蝦場外與友人聊天，疑似酒後說話太大聲，被剛進門消費的楊姓男子制止，謝男等人不爽，拿起安全帽就打，造成楊男身體多處受傷，警方獲報到場，以辣椒水壓制，共帶回8人並擴大偵辦中，全案依聚眾鬥毆罪移送。
據了解，謝男（29歲）等人當天到釣蝦場吃飯喝酒，謝男與友人到店門口大聲聊天，這時楊男（20歲）剛好與友人準備進釣蝦場，楊男說了句「你們是在大聲什麼啦！」引發謝男等人不滿，直接到機車上拿安全帽、木棍及現場桌椅毆打楊男等人，楊男等人見狀也出手回擊，現場一片混亂。
鳳山警分局派遣快打警力到場制止，現場多名男子依然持續打架，員警只好噴辣椒水並壓制雙方人馬，謝男等人雖聲稱，自己因喝酒不知道有打人行為，但酒後不能免責。
警方現場共帶回8人，並調閱監視器擴大偵辦，訊後將謝男等4人依傷害、毀損罪移送，楊男等人也以聚眾鬥毆罪移送。鳳山警分局提醒，民眾勿因一時口角糾紛而涉刑罰，否則員警到場後不只協助送醫院，也會將涉案人員送法院。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言