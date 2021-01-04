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外送員遭台中鴨肉店辱「毛沒長齊」熊貓：與店家終止合作

外送員遭台中鴨肉店辱「毛沒長齊」網友刷一星負評竟罵錯人

聯合新聞網 / 綜合報導

台中市一名女外送員指控取餐時，遭北屯區一家餐飲店員恐嚇，女外送員將密錄器發布到臉書社團。圖／摘自臉書爆怨公社
台中市一名女外送員指控取餐時，遭北屯區一家餐飲店員恐嚇，女外送員將密錄器發布到臉書社團。圖／摘自臉書爆怨公社
日前一名熊貓外送員去台中一間鴨肉店取餐，質疑店家拖單，和一名男店員起口角，被對方狠狠嗆聲。外送員帶著錄影畫面報警，不少網友群起撻伐該鴨肉店，跑到Google洗低星評論。目前店家已關閉Google資料，另一間台中的鴨肉店則無辜被波及，遭沒看清楚的網友攻擊。

台中市一位熊貓女外送員2日在臉書「爆怨公社」留言，指控北屯區軍功路的一家鴨肉店「拖單」，她在現場等超過20分鐘，店家只出餐給現場客人，質疑店家排單有問題。遭一名男店員嗆聲「很跩」、「破查某」、「毛長齊再來講」、「沒有被人打過」、「讓你紅」等威脅話語。

女外送員帶著密錄器到第五警分局北屯所提告，她還指控店家還帶人在警局外，讓她很害怕，後來警局的人才請涉案店家離開。事後嗆聲男店員與父母到派出所外表達和解意願，被她拒絕，台中市第五警分局表示，全案已依妨害自由罪受理，將依法函辦。

起爭議鴨肉店在Google資料關閉前爆出大量一星評論。圖取自PTT
起爭議鴨肉店在Google資料關閉前爆出大量一星評論。圖取自PTT

畫面一出，鴨肉店的臉書遭上千網友湧入討伐並揚言抵制，並上Google狂刷一星負評，共累積7000多條評論，獲得1.1顆星的超低評價。該店家緊急關閉粉專，接著也關閉Google上的資料，目前搜尋該店名稱只會跳出另一間店名相似的鴨肉店「鴨王鴨肉飯（東山店）」，該店趕緊在粉專公告：「我們是無辜的，受害人！煩請有要發表的大家去針對，他們的粉專去評論，感激萬分！」。

網友在鴨王鴨肉店的Google評論寫道：「google X王跑出鴨王，暗黑兵法嗎？」、「為什麼跑鴨王啦！還好我沒給星」、「唉唷錯間了拍謝啦」、「感覺對方套路很有經驗，甩鍋給競爭對手」，還有人好心給出五星說要幫忙止血。

外送員 台中市

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