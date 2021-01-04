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外送員遭台中鴨肉店辱「毛沒長齊」熊貓：與店家終止合作

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影／凌晨河口電魚 海巡蒐證逮人見桶內已有8尾鰻苗

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市李姓男子今天凌晨在萬里區瑪鋉溪河口涉嫌電魚，海巡署人蒐證後出面盤查，查扣電竿、撈網、電瓶、塑膠桶及8尾鰻苗，偵詢後依漁業法將李移送基隆地檢署偵辦。

海巡署北部分署第2岸巡隊人員今天凌晨1點多，在萬里瑪鋉溪出海口附近，發現有名男子疑在違法電魚，全程蒐證後上前盤查，起出贓證物後當場逮捕。

海巡人員查出，56歲李男使用電魚工具，把鰻苗電暈後，再用網子撈進塑膠桶，已用不法採捕方式捕獲8尾鰻苗，查扣電竿1組、撈網1支、塑膠桶1個及電瓶2顆，偵詢後依漁業法將他移送法辦。

第2岸巡隊表示，使用電撈設備採捕水產動植物，不僅破壞生態資源，更觸犯漁業法，最高可處5年以下有期徒刑、拘役或併科15萬元以下罰金。民眾若在岸際或港區發現不法情事，可撥打「118」免費專線報案。

新北市李男今天凌晨在萬里區瑪鋉溪河口涉嫌電魚，海巡署人蒐證後帶回偵詢，並依漁業法將他移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市李男今天凌晨在萬里區瑪鋉溪河口涉嫌電魚，海巡署人蒐證後帶回偵詢，並依漁業法將他移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市李男今天凌晨在萬里區瑪鋉溪河口涉嫌電魚，海巡署人蒐證後帶回偵詢，並依漁業法將他移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市李男今天凌晨在萬里區瑪鋉溪河口涉嫌電魚，海巡署人蒐證後帶回偵詢，並依漁業法將他移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

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