影／凌晨河口電魚 海巡蒐證逮人見桶內已有8尾鰻苗

新北市李姓男子今天凌晨在萬里區瑪鋉溪河口涉嫌電魚，海巡署人蒐證後出面盤查，查扣電竿、撈網、電瓶、塑膠桶及8尾鰻苗，偵詢後依漁業法將李移送基隆地檢署偵辦。

海巡署北部分署第2岸巡隊人員今天凌晨1點多，在萬里瑪鋉溪出海口附近，發現有名男子疑在違法電魚，全程蒐證後上前盤查，起出贓證物後當場逮捕。

海巡人員查出，56歲李男使用電魚工具，把鰻苗電暈後，再用網子撈進塑膠桶，已用不法採捕方式捕獲8尾鰻苗，查扣電竿1組、撈網1支、塑膠桶1個及電瓶2顆，偵詢後依漁業法將他移送法辦。