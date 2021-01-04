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外送員遭台中鴨肉店辱「毛沒長齊」熊貓：與店家終止合作

桃園中壢百歲人瑞外出運動忘記回家路 平鎮警協助返家

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市中壢區王姓百歲老翁昨天傍晚趁天氣回溫，一個人到住家附近公園散步，但忘了怎麼回家，走了數公里，幸好被平鎮警分局巡邏員警發現，協助老翁連絡上家人帶他回家。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，王老先生走了4個多小時約3.4公里，最後在平鎮區延平路上被巡佐陳聰吉、警員徐梓傑發現。

陳聰吉發現他腳步蹣跚有異上前關心，老翁冷到無法清楚表達，於是先帶他回派出所提供熱茶稍作休息，再用人臉辨識系統查出老翁的身分，通知老翁的兒子到派出所接他回家。 

警方先帶老翁回派出所休息，查出身分以後通知家人報平安。記者鄭國樑／翻攝
警方先帶老翁回派出所休息，查出身分以後通知家人報平安。記者鄭國樑／翻攝
警方發現老翁有氣無力走著，覺得有異於是上前關心。記者鄭國樑／翻攝
警方發現老翁有氣無力走著，覺得有異於是上前關心。記者鄭國樑／翻攝

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