桃園中壢百歲人瑞外出運動忘記回家路 平鎮警協助返家

桃園市中壢區王姓百歲老翁昨天傍晚趁天氣回溫，一個人到住家附近公園散步，但忘了怎麼回家，走了數公里，幸好被平鎮警分局巡邏員警發現，協助老翁連絡上家人帶他回家。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，王老先生走了4個多小時約3.4公里，最後在平鎮區延平路上被巡佐陳聰吉、警員徐梓傑發現。