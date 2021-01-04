桃園中壢百歲人瑞外出運動忘記回家路 平鎮警協助返家
桃園市中壢區王姓百歲老翁昨天傍晚趁天氣回溫，一個人到住家附近公園散步，但忘了怎麼回家，走了數公里，幸好被平鎮警分局巡邏員警發現，協助老翁連絡上家人帶他回家。
平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，王老先生走了4個多小時約3.4公里，最後在平鎮區延平路上被巡佐陳聰吉、警員徐梓傑發現。
陳聰吉發現他腳步蹣跚有異上前關心，老翁冷到無法清楚表達，於是先帶他回派出所提供熱茶稍作休息，再用人臉辨識系統查出老翁的身分，通知老翁的兒子到派出所接他回家。
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