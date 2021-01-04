居檢去跨年？ 消防小隊長：見識人能自私到什麼地步

跨年有些自主管理、居家檢疫者擅自外出，甚至參加五月天、北市跨年等高人潮活動，桃園市府消防局大竹分隊小隊長王翊龍，在臉書為全國第一線防疫人員抱不平，直言「讓我見識到，人究竟可以自私到什麼樣的地步」。兩天獲得8400多人回響、5400多次分享。

王翊龍説跨年夜，5位自主管理者落跑，去聽五月天跨年演唱會，元旦又有2位衝現場演唱會。台南2名居家檢疫者，一位跑去跨年KTV唱歌、一位搭客運北上看醫生；台北也有30多名自主管理者出門跨年。

王翊龍臉書表示，還記得嗎？2020年的冬天真的很長。有人從除夕開始，就沒回過家，有人從帶上口罩開始，就沒歇息過一天，有人為了工作方便，剪掉十幾年的長髮；有人為了節省一件防護衣，包尿布不敢上廁所，有人從醫院回到家裡，不敢抱抱老婆孩子，崩潰在玄關蹲地抱頭大哭，有人從自願支援桃園國際機場檢疫，美麗的臉上留下了深深的口罩壓痕。

臉書還貼出今年3月疫情最嚴峻時，長庚醫院皮膚科醫師吳明潁長時間戴N95口罩留下的壓痕，提醒社會別忘記第一線防疫人員的辛勞。

「但有一種自私，叫做強迫別人無私」，王翊龍説，總有少數自私的人，只會滿足自己的利益，不會考慮其他人的付出，有人的成功代價，是喪失良知；有人的幸福代價，是損害他人。 「我勸你們，哪怕做不到無私，也請留有做人的底線」。

他希望這樣的人越少越好，因為真的不想看到因為個人的自私，讓所有人的努力前功盡棄。任性要分時候，該保護的時候會保護，該教育的時候也絕不含糊。我們歡迎國人回台灣，但拒絕利己主義者搗亂，不遵守規矩的人，我們絕不讓步。

他的貼文引起不少回響，有網友說，從12月開始每天都在擔心居家檢疫的鄰居會不會偷跑出去，已經第二次了！搞得他連電梯都不敢搭！就怕可能因自己的不小心疏忽被傳染害到肚子裡的寶寶與家人！也有人氣憤的說，抓到直接取消健保資格，還有人覺得罰沒用，建議直接取消國籍好了。