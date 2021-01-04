西門町現偷拍狼！噁男大生連日探裙底 至少4女受害
年約20歲的華姓男大生，近日接連在北捷西門站6號出口附近尋找目標，專挑短裙女子下手，趁其搭乘手扶梯時，從後方由下向上偷拍裙底風光；轄區員警巡邏時，見其形跡可疑上前詢問，他卻心虛「跑給警察追」，警方隨後將其帶返偵辦，發現至少4名女子受害，警詢後依妨害秘密罪嫌將其送辦。
據悉，華男分別在1月1日、2日接連到捷運西門站6號出口，專挑身穿短裙的女子，趁其搭乘手扶梯時，持手機從後方偷拍群底風光。
轄區西門町派出所員警在巡邏時，先是接獲民眾報案，指稱有偷拍之狼出沒，隨後又在捷運出門附近發現行跡鬼祟的華男，上前盤查後，華男不但拒絕配合，坐在地上耍賴，還趁隙逃跑，一度跑給警察追。
警方事後逮到華男，並將不願配合的華男「抬」回派出所偵詢，經調查發現，華男至少拍下4名女子裙襬、內褲，他到案後坦承不諱，警詢後依妨害秘密罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。
警方呼籲，隨著科技發達，微型攝影機無所不在，民眾在人群眾多的場所活動，應時刻注意周遭有無可疑人士出沒，如發現可疑者，應勇敢制止，並撥打110報案。
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