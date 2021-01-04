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南橫公路自撞車禍3死 警初判：疲勞駕駛又未繫安全帶
元旦下午4點多在台20線台南玉井、左鎮交界自撞護欄車禍，造成男女朋友及女友父親3人傷重死亡，警方初步調查疑似疲勞駕駛及未繫安全帶，才導致重大傷亡。
警方初步調查指出，抽血檢測邱男並無酒駕，研判當時車輛撞擊點正好是護欄前端尖銳處，衝擊力道大才造成嚴重傷亡，而肇事車輛過彎道之後，有突然向右偏的動作，疑似是疲勞駕駛。
搶救的消防人員也指出，車上人員疑似都未繫安全帶；警方表示，未繫安全帶就無法減輕衝擊，若有依規定繫上，傷勢應該可以減輕，呼籲民眾「有繫有保護」。
在台南科學園區工作的42歲邱姓男子和同姓女友親友團8人，在元旦前往梅嶺風景區旅遊，下午4點多回程在南橫公路28.8公里玉井層林段發生車禍，當天邱男與邱女父親兩死、命危邱姓女子送奇美醫院急救恢復心跳呼吸，但傷勢嚴重家屬放棄急救，車禍共奪走3條人命，邱女弟弟受傷還在治療。
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