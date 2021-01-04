3年一次職務調整 鍾文煌任竹市第8任消防義消總隊長

適逢新竹市消防義消總隊3年一次職務調整，新竹市消防局指出，即日起聘任長期參與義消工作的現任副總隊長鍾文煌擔任竹市第8任總隊長，於今天舉辦布達典禮，市長林智堅說，感謝第6、7任總隊長鄭宏輝多年為竹市義消總隊的投入與付出，期許義消總隊在鍾文煌帶領下延續義消英勇救災精神，持續守護市民安全。

林智堅表示，鍾文煌自1982年即加入警友會，1991年起擔任警友會理事至今，協助支持警察維護社會治安，成為警力的後盾，2006年起擔任義消總隊顧問、副總隊長職務，在鄭宏輝總隊長的帶領下，協助領導義消團隊的災害搶救任務與各項服務工作。

消防局長李世恭表示，鍾文煌除協助消防局推動各項消防業務外，更強化竹市義消團隊運作，包括加強救災整編訓練、充實救災器材、協助辦理競技比賽、增強專業知能等；更協助帶領新竹市義消參加全國義消競技比賽榮獲第一名，完成8連霸佳績。

竹市消防局指出，竹市義消總隊於民國1999年6月成立，目前下轄第一、第二大隊及婦女大隊共3個大隊及所屬12個分隊，人數約790人，義消人員平時協助本市執行各項災害搶救及演訓工作；婦女義消人員平時則協助預防宣導、家戶訪視及消防博物館導覽等工作，義消人員犧牲奉獻、為民服務精神，深受民眾及各界的認同與支持。