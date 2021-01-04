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湖口民宅火警 3人吸入性嗆傷送醫無生命危險
新竹縣湖口鄉一處民宅今天凌晨2點多傳出火警，現場竄出大量濃煙，消防人員獲報後，立即趕往現場滅火，並救出屋內受困3人，3人無生命危險，但因吸入性嗆傷送醫治療，火警發生原因仍待調查。
消防局表示，今天凌晨2點41分，湖口鄉中正路三段一處民宅發生火警，該建築為3樓建物，頂樓為鐵皮加蓋，屋內堆滿資收雜物，消防局獲報派員搶救。
同住的陳姓一家5口，起火後父母自行逃出，消防人員到場後，將39歲的哥哥、38歲的妹妹及妹妹4歲的兒子救出，3人因吸入性嗆傷送醫，所幸沒有生命危險，目前仍住院觀察中。
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