湖口民宅火警 3人吸入性嗆傷送醫無生命危險

新竹縣湖口鄉一處民宅今天凌晨2點多傳出火警，現場竄出大量濃煙，消防人員獲報後，立即趕往現場滅火，並救出屋內受困3人，3人無生命危險，但因吸入性嗆傷送醫治療，火警發生原因仍待調查。

消防局表示，今天凌晨2點41分，湖口鄉中正路三段一處民宅發生火警，該建築為3樓建物，頂樓為鐵皮加蓋，屋內堆滿資收雜物，消防局獲報派員搶救。