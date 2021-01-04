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執法無假期 白河警拂曉取締砂石車違規

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

年後第一個上班日，台南市白河警分局今早共動員13名警力前往172線與南98線等各路口，強勢取締白河水庫清淤違規砂石車，共計攔查取締未依規定申請路權行駛(違反禁行路線、時間)6件，超載1件。

由於白河水庫清淤工程仍將持續到今(110)年4月底，砂石車頻繁出入南98線、市道172線、165線等路段，白河分局為宣示維護市民行車安全的決心，109年採執行取締與宣導並重，除規劃專案取締，也相當重視與工程單位及砂石車司機座談及宣導工作。

警方說，這次執法重點包括是否落實申請行駛時段（上午8時至下午5時）、規定路線、超載與否及帆布應確實覆蓋避免土石滲漏及飛散等情事。

白河警分局長陳明宏表示，白河分局相當重視砂石車違規取締與防制工作，去年共告發121件，警方也會持續並增強取締砂石車力道，除增加專案勤務規劃次數外，也將結合各所巡邏及聯巡規劃防制取締勤務，維護轄區居民交通安全及安寧。

執法無假期，白河警拂曉路檢砂石車。記者謝進盛／翻攝
執法無假期，白河警拂曉路檢砂石車。記者謝進盛／翻攝
執法無假期，白河警拂曉取締違規砂石車。記者謝進盛／翻攝
執法無假期，白河警拂曉取締違規砂石車。記者謝進盛／翻攝

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