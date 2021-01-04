影／疑誤中陷阱 谷關受傷小黑熊拖腿奔跑畫面曝光

台中和平區谷關昨晚發現疑似小黑熊受傷案，警方和搜救隊與林務局人員今天早上上山尋找，目前仍未找到，依目擊者提供影像，看到小黑熊後腳疑受傷，拖著腳跑，可能誤中陷阱。

谷關派出所昨晚接獲民眾通知，在和平區東關路1段台電巷1公里處果園有受傷小黑熊，谷關派出所2人、林務局2人、台中搜救隊4人前往搜尋未果，今天一早谷關派出所派員與林務局10人、森林警察隊3人前往搜尋，目前尚在搜尋中。

台中上谷關今晚有人發現受傷黑熊，疑似保育類台灣黑熊，谷關派出所和當地果農漏夜尋找中，林務局東勢林管處表示今天也派人上山尋找。