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影／疑誤中陷阱 谷關受傷小黑熊拖腿奔跑畫面曝光

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中和平區谷關昨晚發現疑似小黑熊受傷案，警方和搜救隊與林務局人員今天早上上山尋找，目前仍未找到，依目擊者提供影像，看到小黑熊後腳疑受傷，拖著腳跑，可能誤中陷阱。

谷關派出所昨晚接獲民眾通知，在和平區東關路1段台電巷1公里處果園有受傷小黑熊，谷關派出所2人、林務局2人、台中搜救隊4人前往搜尋未果，今天一早谷關派出所派員與林務局10人、森林警察隊3人前往搜尋，目前尚在搜尋中。

台中上谷關今晚有人發現受傷黑熊，疑似保育類台灣黑熊，谷關派出所和當地果農漏夜尋找中，林務局東勢林管處表示今天也派人上山尋找。

谷關派出所長王繼生表示，昨晚有民眾到派出所報案說，在上谷關台電巷看到黑色毛物，從草叢中跑出，看到人驚嚇跑進果園，形容那黑色物像黑熊，後腳疑似受傷，一跛一跛的走，目測約30公斤重，但報案民眾並非目擊者，不確定黑熊出現地點。

台中谷關昨晚被發現一隻受傷小黑熊，警方和林務局人員今天上午尋找。圖／劉姓民眾提供
台中谷關昨晚被發現一隻受傷小黑熊，警方和林務局人員今天上午尋找。圖／劉姓民眾提供

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