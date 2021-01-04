台中男路口持剪刀比畫駕駛嚇 警方找他家人叮囑就醫

一名男子前晚持剪刀突然出現台中市一處路口比畫，駕駛嚇到，台中清水警方獲知此事主動調查，發現男子曾被強制就醫，但無身心障礙手冊，警方已通知他家人約制，並請家人送他就醫，警方也呼籲民眾遇此情形，通知警方到場處理。

民眾今天在臉書PO文說，他前晚開車經台中市正英路和北勢東路口，左轉燈亮，前方仍塞車，後來轉紅燈，他看到路邊一名男子走過來，拿著園藝剪刀站在車旁，不知比畫什麼，綠燈亮時，駕駛立刻開離，他PO臉書請大家小心此事。