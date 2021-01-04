台南市安南區民宅清晨火災 一男子灼傷送醫

台南市安南區國安街56巷3樓民宅，今天清晨5點多發生火災，起火户2樓冒出大量濃煙，1名年約30多歲王姓男子臉部灼傷送醫，意識清楚，至於起火原因待進一步鑑定調查。

台南市消防局救災救護中心今天清晨5點接獲民眾報案，位於安南區國安街民宅有火災，中心動員和緯、安南公園等分隊到場，消防人員發現58號2樓冒出濃煙，消防人員進入搶救，將臉部灼傷及輕微嗆聲王姓傷者救出送永康奇美醫院治療。同時擔心火勢延燒鄰宅，冒險架梯上二樓，進入鄰宅察看確認未延燒。

消防人員說，起火點位於2樓後方房間，燃燒面積約10坪，消防人員出水滅火後，火勢在5點24分撲滅。

附近鄰居說，當時曾聽到大力敲門聲響，是王姓傷者一時打不開門，與消防人員等其他人合力拉鐵鏈子才打開鐵捲門。