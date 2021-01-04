快訊

軍方「去李化」 濱海決勝、灘岸殲敵作戰構想遭推翻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市安南區民宅清晨火災 一男子灼傷送醫

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市安南區國安街56巷3樓民宅，今天清晨5點多發生火災，起火户2樓冒出大量濃煙，1名年約30多歲王姓男子臉部灼傷送醫，意識清楚，至於起火原因待進一步鑑定調查。

台南市消防局救災救護中心今天清晨5點接獲民眾報案，位於安南區國安街民宅有火災，中心動員和緯、安南公園等分隊到場，消防人員發現58號2樓冒出濃煙，消防人員進入搶救，將臉部灼傷及輕微嗆聲王姓傷者救出送永康奇美醫院治療。同時擔心火勢延燒鄰宅，冒險架梯上二樓，進入鄰宅察看確認未延燒。

消防人員說，起火點位於2樓後方房間，燃燒面積約10坪，消防人員出水滅火後，火勢在5點24分撲滅。

附近鄰居說，當時曾聽到大力敲門聲響，是王姓傷者一時打不開門，與消防人員等其他人合力拉鐵鏈子才打開鐵捲門。

台南市消防局說，至於起火真正原因待火災調查科人員鑑定調查後釐清。

消防人員架梯上二樓，打開鐵窗進入民宅搶救。記者黃宣翰/攝影
消防人員架梯上二樓，打開鐵窗進入民宅搶救。記者黃宣翰/攝影

火災 國安

延伸閱讀

新北萬里民宅火警 消防馳援20分鐘滅火男子嗆傷送醫

199元一票暢玩！六福村祭開春優惠　專屬星座、職業入園享優惠

百川建設捐救護車救人 鄭文燦：OHCA搶救102新高

竹縣119消防節防火周 臉書按讚留言送消防小禮物

相關新聞

乾兒子好狠？ 醫美貴婦控遭「搬家」

高雄從事醫美診所的張姓婦人昨天在臉書貼文指控，遭「乾兒子」潛入豪宅，涉搬空鑽戒、黃金、外幣現金等財物共計價值三千萬元，警...

婦被無牌車擦撞 再遭酒駕男輾斃

七十二歲石姓老婦昨天凌晨騎車準備上工剪檳榔，半途與七十八歲洪姓老翁騎車擦撞，石婦摔車倒地不起，洪無駕照、機車牌照擔心受罰...

搜救白姑大山失聯男 發現SOS

台中市五十歲陳姓男子上月廿六日隨隊到南投縣仁愛鄉單攻白姑大山，當晚下山落隊失聯，搜救逾一周仍無所獲；昨天傳出在該山域登仙...

為生計賭一把 捕鰻苗頻傳意外

四十歲黃姓男子昨天凌晨在五結鄉清水海邊下海捕鰻苗，遭大浪捲走失聯，海空聯合搜救一整天仍未獲；上月初蘭陽溪口也傳捕鰻苗意外...

台南市安南區民宅清晨火災 一男子灼傷送醫

台南市安南區國安街56巷3樓民宅，今天清晨5點多發生火災，起火户2樓冒出大量濃煙，1名年約30多歲王姓男子臉部灼傷送醫，...

廣角鏡／半夜高速失控 一路撞進檳榔攤

卅三歲鄭姓男子昨天凌晨一時許駕車行經北市北投區中央北路二段、稻香路口，車輛失控猛力撞倒二支電線桿、一支路口號誌桿，再衝進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。