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台66桃園市楊梅路段遊覽車和4轎車深夜碰撞 2人受傷
桃園市台66快速公路昨晚發生4輛轎車和一輛遊覽車碰撞事故，造成一名轎車駕駛人，和遊覽車副駕駛座位導遊受傷，現場因為移動車輛和救護，封閉部分道路且搶救過程費時，一度造成其他行駛車輛回堵，直到今天凌晨約12點過後才完全排除，交通恢復正常。
事故發生在台66快速公路15.9K西向楊梅路段，1輛遊覽車與4輛自小客車碰撞，受傷的男性駕駛人26歲，左眼腫脹、肢體撕裂傷及頭暈幸好意識清楚，消防局二大隊救護車送往楊梅天成醫院；女性傷者51歲為導遊，事故發生時坐在副駕駛座，雙腳小腿開放性骨折，送往聯新國際醫院，遊覽車和4輛轎車乘客未受傷。事故原因不排除有車輛未保持安全車距，確切原因由警方調查中。
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