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林口廟會爆發街頭亂鬥 警方逮捕6人
新北市林口區3日晚間因廟會遊行燃放鞭放炸到圍觀民眾，引發街頭大亂鬥，大約20餘人大打出手，至少2人受傷送醫，警方擴大調閱監視器，目前逮捕6人，仍積極查緝中。
這起糾紛發生在林口區中正路57巷，有民眾拍下打群架的過程，影片上傳至臉書社團「黑色豪門企業」。畫面中可看到兩派人馬大打出手，其中一派穿黑衣的人數較多，另一方人數較少慘遭圍毆，現場連雨傘、掃帚、木棍等物都被拿來當武器攻擊，旁邊則有人不斷大喊「別打了好不好」。
警方趕抵時，鬥毆已經結束，初步了解，是因為廟會活動聘請的廠商燃放鞭炮時，被質疑炸到圍觀民眾，雙方爆發口角進而引發群眾肢體衝突。其中有2名施放鞭炮的工作人員受傷自行就醫，警方調閱監視器，鎖定10輛機車，已查緝6名犯嫌到案，其餘犯嫌積極查緝中。
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