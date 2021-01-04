林口廟會爆發街頭亂鬥 警方逮捕6人

新北市林口區3日晚間因廟會遊行燃放鞭放炸到圍觀民眾，引發街頭大亂鬥，大約20餘人大打出手，至少2人受傷送醫，警方擴大調閱監視器，目前逮捕6人，仍積極查緝中。

這起糾紛發生在林口區中正路57巷，有民眾拍下打群架的過程，影片上傳至臉書社團「黑色豪門企業」。畫面中可看到兩派人馬大打出手，其中一派穿黑衣的人數較多，另一方人數較少慘遭圍毆，現場連雨傘、掃帚、木棍等物都被拿來當武器攻擊，旁邊則有人不斷大喊「別打了好不好」。