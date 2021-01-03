留言恐嚇「血染跨年晚會」 警方帶回一人偵訊

一名帳號為「you818212004」的網友， 在台大PTT站八卦版以「血染跨年晚會」為標題連續發文，相同標題、內容共發出三篇。圖／翻攝自PTT

上星期跨年夜前的30日凌晨，有網友在台大PTT網站八卦版及巴哈姆特留言版，留下「血染跨年晚會」標題文章，聲稱要在北中南持武器血染跨年舞台，刑事局當天立即帶回宜蘭羅東地區游姓男子與新北市一名湯姓男子，兩人分別是留言帳號所有人，但兩人都聲稱帳號被盜，警方研判兩人涉案可能性不大，持續調查，今天警方又再帶回一人，他疑似用游、湯帳號在網路留言，不過嫌犯目前並未承認犯行，現在還在偵訊中。

跨年夜前有網友在PTT站及巴哈姆特，以「血染跨年晚會」為標題連續發文，相同標題、內容共發出三篇，指出將由30幾人前往北、中南和其各地，持武器血染跨年舞台，並做好同歸於盡的準備，並準備在各大知名勝點安置炸彈，身上也有自爆炸彈， 預估將造成萬人傷亡。

刑事局獲報展開調查，昨天分別帶回宜蘭羅東地區游姓男子與新北市一名湯姓男子，兩人是留言帳號所有人，但游姓男子說他已三年沒有發文，帳號被人盜用，湯姓男子也否認發文。

刑事局調查過程中，發現留言都是用日本的IP位址再跳回台灣網站留言，警方持續追查，發現嫌犯今天帶回一人詢問，由於嫌犯否認犯行，目前警方已查扣嫌犯電腦、手機，並針對硬體內的資料進行解密與還原。