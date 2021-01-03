超狠！林口豪宅社區驚傳高處砸龜 血濺地面慘況曝

位於新北市林口區文化二路上一處豪宅社區，今下午驚傳有人從高處丟下一隻裝在紙箱裡的烏龜，撞擊力道之大，令烏龜全身濺血，地上也沾有血跡，動保處獲報後，已派員將烏龜送往動物醫院治療，所幸目前烏龜生命跡象正常。新北動保處長楊淑方表示，將會同警方調閱監視器，如屬惡意虐待，將依違法動保法嚴懲，最重可處二年以下有期徒刑，併科二十萬元以上二百萬元以下罰金。

一名網友今下午在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」po文，有目擊者看見，文化二路二段某社區有人把烏龜放在紙箱內，從高處往下丟，血跡甚至濺到地面，「為什麼要這樣對待動物？看了真的很可怕也很心疼」，並希望大家能提供協助。

Po文一出引發其他網友怒批，「怎麼這麼多垃圾，不喜歡可以不要養，也不要直接這樣殘害」、「有人的話不也被砸死？」另也有熱心網友提醒緊急救治方法，並指該烏龜為澤龜，應等傷口乾掉再放水餵食，「生命力很強，不用擔心」。

楊淑方指出，動保處獲報後，立即派員前往事發地點，並將該烏龜送往動物醫院治療，該烏龜為巴西龜，目前生命狀況正常，但身上有一些出血點，已做初步上藥處理，後續情況會再觀察。