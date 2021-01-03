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高雄醫美貴婦控3千萬財物被搬空 警拘提1男到案

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄1間從事醫美的貴婦指控遭搬空財物。記者林伯驊／翻攝
高雄1間從事醫美的貴婦指控遭搬空財物。記者林伯驊／翻攝

高雄1間從事醫美貴婦今天在臉書發文，指控她收的「乾兒子」，竟趁機潛入她家，搬空2克拉鑽戒、8公斤黃金、千萬元美金及台幣等，價值共計破3000萬；她稱，因要付尾牙、薪水、貨款等，才在家裡放如此多現金。鼓山警分局3天前受理報案，據指，警方今晚已拘提男性嫌疑人到案，正釐清案情。

據了解，鼓山分局警方今晚近8點在高雄前鎮區拘捕婦人所指「乾兒子」、約30歲的男子，但他起初不願配合偵辦並供出財物去處，警方正深入追查中。

這名貴婦為高雄某間知名醫美診所的經營人，在臉書貼文表示，她「乾兒子」的年輕男子，先前自稱從小被家暴，到她家作客後就不走，一直說沒地方住而借住，沒想到對方先莫名其妙要送水晶給她，然後稱要去中國大陸、要搬走，沒想到卻趁掃地阿姨來時進屋內「大搬家」。

貴婦稱，直到去年12月31號早上，才發現衣櫃、保險箱全空；她也附上兩人對話截圖，她傳訊質問乾兒子，僅被回覆「我怎麼知道」。

貴婦發文列出遭竊財物，包括手表2個值100萬、2克拉鑽戒1個、1克拉鑽戒2個、紅寶鑽戒1個、美金及人民幣等現今1000多萬、黃金1公斤重8個、黃金飾品及手鍊等；她痛斥「利用人的心軟善良，逐漸佈局，清空別人財產，很會啊，3000萬不值得認清楚一個人，我早就心有警惕，只是沒想到這麼狠，偷完還原物歸位，正常小偷會這樣？」

醫美貴婦貼出對話截圖，質問乾兒子是否行竊。記者林伯驊／翻攝
醫美貴婦貼出對話截圖，質問乾兒子是否行竊。記者林伯驊／翻攝
鼓山分局警方上月31日接獲貴婦報案竊盜。記者林伯驊／翻攝
鼓山分局警方上月31日接獲貴婦報案竊盜。記者林伯驊／翻攝

【中央社高雄3日電】

醫美貴婦指控施姓男子竊取價值約新台幣3000萬元現金及珠寶案，高雄市警方於今天晚上在施男住處逮獲犯嫌到案，但是男子並不配合，警方試圖突破他的心防，追查貴婦失竊的財務。

據了解，警方在晚上8時許持拘票於施男（32歲）的租屋處逮人，但是施男不願配合，堅稱沒有竊取財務，警方持續突破男子心防，要追查遭竊的珠寶贓物等。

醫美貴婦在臉書（Facebook）貼文指出，被人利用及糾纏，還趁勢潛入她的家裡，甚至騙走她女兒的鑰匙等，竊取包括黃金、珠寶及外幣等價值約3000萬元貴重財務等，讓她損失慘重。

貴婦貼文指出，日前打開保險箱還有錢置於裡面，後來施男對她說要搬離她家並到中國大陸；才隔數日，她要再於保險箱取錢，卻發現裡面的現金及貴重珠寶已被搬空。

她不甘自己的善良心軟被利用，且被布局竊走財物，於是向警方報案。高雄市政府警察局鼓山分局證實於去年12月31日受理報案，已依重大竊案並報請檢察官指揮偵辦。

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