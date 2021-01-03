影／百公斤男獨攀白姑大山扭傷腳 搜救員苦背他下山

南投縣白姑大山登山客失聯7天尚未尋獲，今又傳登山客獨攀白姑大山受傷，所幸碰上回撤的搜救隊獲救，但該獨攀男體重破百公斤，身材壯碩，搜救人員吃力將其背下山，沿途氣喘吁吁仍盡責完成任務；對於山難狀況不斷，搜救人員再次呼籲，登山最好結伴同行，盼山友「不要小看山上環境」。

南投縣消防局指出，白姑大山陳姓登山客自27日已失聯7天，至今搜救出動逾60人次、4架次直升機，目前雖在登仙溪域發現SOS砌石的求救訊號，還沒找到人，今上午11時許又獲報，有登山客在白姑大山登山口約1.5公里受傷待援。

據了解，該名34歲蔡姓登山客今清晨從桃園來到南投縣仁愛鄉，打算獨攀白姑大山，未料才從登山口入山約1.5公里就扭傷腳，因此對外求援，當時剛好有一批搜索陳姓登山客搜救隊回撤，因此順道將蔡男帶下山，未料又是場苦仗。

搜救隊員到場後發現蔡男體型壯碩，體重破百公斤，其腳扭傷無法行走，山路林道又不宜使用捲式擔架，評估後只能徒步背負傷者，但隊員們甫結束搜救，且返程遙遠，體力快透支，將壯男背下山沿途氣喘吁吁，或從後推撐，辛苦完成任務。

南投縣消防局表示，將蔡男背抵登山口後，評估其腳部傷況並詢問是否就醫，但其婉拒送醫後自行離去，順利完成該次救援任務；搜救人員則盼山友「別小看山上環境」，登山經驗豐富也盡量別獨攀，且落實團進團出、隨隊行動，避免落單。