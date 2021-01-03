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婦騎車碰撞無牌機車倒地遭輾斃 無牌肇逃騎士找到了

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣仁愛鄉石姓婦人今凌晨騎車行經投71線與無牌照機車碰撞倒地，不久後遭賓士車輾斃。圖／警方提供
南投縣仁愛鄉石姓婦人今凌晨騎車行經投71線與無牌照機車碰撞倒地，不久後遭賓士車輾斃。圖／警方提供

南投縣仁愛鄉石姓婦人今凌晨騎車欲赴埔里工作，行經投71線與一輛無牌照機車發生碰撞後倒地，無牌車趁隙逃逸，石婦不久遭對向賓士車給輾斃；經追查，林姓賓士駕駛酒測值高達1.05，無牌機車的洪姓騎士午後被查緝到案，稱一時緊張才離開，不是要肇逃，也不知道會輾死人。

據了解，72歲石姓婦人家住仁愛鄉中正村，今凌晨4時許，與同村63歲余姓婦人相約至埔里鎮從事剪檳榔工作，一如往常和余2人分別騎車欲赴埔里上工，行經投71線中正路疑因天色昏暗，石婦不慎碰撞同向的無牌照機車後輪，石重心不穩後連人帶車倒往對向車道，無牌機車騎士將石的機車扶起後，趁隙逃逸。

未料，石婦倒地不出3分鐘時間，對向1輛賓士轎車疾駛而來，當時還在報案的余婦發現後雖試圖阻止，但來不及遭擦撞，石則遭該賓士車輾過，臟器外露、雙腳骨折，送醫急救不治，余則輕傷無礙，造成1死1輕傷憾事。

經警方追查，26歲林姓賓士車駕駛呼氣酒測值高達1.05，林男則稱當時車子很像有碰撞，停車看才知撞到人；同時積極調閱沿線道路監視器畫面，查出埔里當地78線洪姓騎士涉嫌肇事逃逸，午後通知他到案才知道肇逃竟釀禍害人命。

洪姓騎士向警方供稱，當時他騎車行經投71線，後車輪突然被撞了一下，因其車速不快，所以他人跟車都沒事，發現後方騎士倒地，他怕沒有駕照、機車又沒牌照被警察抓，一時緊張才離開現場，不是要肇事逃逸，也沒想到會輾死人。

警方則表示，今訊後將酒駕的林姓駕駛依違反公共危險、過失致死等罪嫌送辦，洪姓騎士則依肇事逃逸罪嫌送辦，詳細車禍肇因及責任仍待進一步調查釐清，不排除與天色昏暗有關。

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南投縣仁愛鄉石姓婦人今凌晨騎車行經投71線與無牌照機車碰撞倒地，不久後遭賓士車輾斃。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉石姓婦人今凌晨騎車行經投71線與無牌照機車碰撞倒地，不久後遭賓士車輾斃。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉石姓婦人今凌晨騎車行經投71線與無牌照機車碰撞倒地，不久後遭賓士車輾斃。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉石姓婦人今凌晨騎車行經投71線與無牌照機車碰撞倒地，不久後遭賓士車輾斃。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉石姓婦人今凌晨騎車行經投71線與無牌照機車碰撞倒地，不久後遭賓士車輾斃。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉石姓婦人今凌晨騎車行經投71線與無牌照機車碰撞倒地，不久後遭賓士車輾斃。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉石姓婦人今凌晨騎車行經投71線與無牌照機車碰撞倒地，不久後遭賓士車輾斃。圖／警方提供
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