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影／淡水新興里好榜樣！守望相助協警揪出肇逃車
新北市淡水區1名30歲何姓男子今天清晨涉嫌開車撞傷66歲老婦且肇事逃逸，不但被新興里長吳錦泉目擊，還有多名里民馬上圍過來幫忙照顧傷者，多雙眼睛盯著肇事車逃逸方向，協助警方快速揪出嫌犯移送法辦。
新興里長吳錦泉說，今天清晨5時13分，他剛打掃完新興街米粉寮土地公廟，正要繼續巡視里內，便在街上目睹車禍，1輛轎車撞倒66歲洪姓婦人，又失控再撞倒停放路旁5輛機車，竟未停車直接肇事逃逸。
里長馬上趨前守護、打電話報案，防止其他車輛路過發生二次追撞，大約三、四名路人也圍過來幫忙，由於氣溫很低，婦人受傷躺在冰冷地上，路旁美芝城早餐店老闆甚至脫下身上外套給婦人禦寒。
還有許多雙眼睛協助記下車號、盯著肇事車輛逃逸方向，路旁住戶通報稍後趕抵現場的員警「肇事車輛躲進摩天31的社區地下停車場了！」
隨後警方便由里長協同調閱路口及社區監視器，查出肇事車輛由摩天31社區住戶何姓男子駕駛，立即循線前往住處查處，將他帶到派出所調查。何男沒有酒駕、否認開車撞到人，面對警詢一概回應不清楚、不知道、不記得。警方偵詢後，認為他開車肇事致人受傷卻逃逸，因此依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。洪姓老婦則由救護車送往淡水馬偕醫院救治，檢查出右肩鎖骨骨折、手腳擦傷，無生命危險。
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