快訊

紐時指台灣鎖國恐遭國際孤立 指揮中心回應了

手搖飲含糖標示新上路 食藥署：看得清楚就可以

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／淡水新興里好榜樣！守望相助協警揪出肇逃車

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區1名30歲何姓男子今天清晨涉嫌開車撞傷66歲老婦且肇事逃逸，不但被新興里長吳錦泉目擊，還有多名里民馬上圍過來幫忙照顧傷者，多雙眼睛盯著肇事車逃逸方向，協助警方快速揪出嫌犯移送法辦。

新興里長吳錦泉說，今天清晨5時13分，他剛打掃完新興街米粉寮土地公廟，正要繼續巡視里內，便在街上目睹車禍，1輛轎車撞倒66歲洪姓婦人，又失控再撞倒停放路旁5輛機車，竟未停車直接肇事逃逸。

里長馬上趨前守護、打電話報案，防止其他車輛路過發生二次追撞，大約三、四名路人也圍過來幫忙，由於氣溫很低，婦人受傷躺在冰冷地上，路旁美芝城早餐店老闆甚至脫下身上外套給婦人禦寒。

還有許多雙眼睛協助記下車號、盯著肇事車輛逃逸方向，路旁住戶通報稍後趕抵現場的員警「肇事車輛躲進摩天31的社區地下停車場了！」

隨後警方便由里長協同調閱路口及社區監視器，查出肇事車輛由摩天31社區住戶何姓男子駕駛，立即循線前往住處查處，將他帶到派出所調查。何男沒有酒駕、否認開車撞到人，面對警詢一概回應不清楚、不知道、不記得。警方偵詢後，認為他開車肇事致人受傷卻逃逸，因此依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。洪姓老婦則由救護車送往淡水馬偕醫院救治，檢查出右肩鎖骨骨折、手腳擦傷，無生命危險。

多名里民圍著受傷倒地的婦人幫忙，甚至脫下身上外套給婦人禦寒。圖／新興里長吳錦泉提供
多名里民圍著受傷倒地的婦人幫忙，甚至脫下身上外套給婦人禦寒。圖／新興里長吳錦泉提供
新興里長吳錦泉（左）守護被車撞倒的婦人，防止二次追撞。圖／里長吳錦泉提供
新興里長吳錦泉（左）守護被車撞倒的婦人，防止二次追撞。圖／里長吳錦泉提供
上方的轎車撞倒老婦肇事逃逸，車禍過程全被站在圖左的新興里長吳錦泉目擊。記者林昭彰／翻攝
上方的轎車撞倒老婦肇事逃逸，車禍過程全被站在圖左的新興里長吳錦泉目擊。記者林昭彰／翻攝
路旁店家門前鐵桿都被撞彎，肇事車主卻矢口否認。記者林昭彰／翻攝
路旁店家門前鐵桿都被撞彎，肇事車主卻矢口否認。記者林昭彰／翻攝
新興里長吳錦泉在臉書社團貼文，譴責肇事逃逸、並為傷者祈福。圖／擷自臉書細說淡水
新興里長吳錦泉在臉書社團貼文，譴責肇事逃逸、並為傷者祈福。圖／擷自臉書細說淡水

淡水 監視器

延伸閱讀

元旦連假首日 新北淡水、坪林等景點未見人潮

7旬老農遭吊照又酒駕 撞死退休老師還肇逃重判8年6月

淡水重機衝撞路口執勤義交 頭部重創昏迷急救中

淡水8小時狂掉10度！ 北部急凍 中南部轉冷時間看這

相關新聞

無牌機車撞倒7旬婦肇逃 對向賓士車駛至輾斃倒地婦

南投縣仁愛鄉石姓婦人今凌晨與余姓友人結伴分騎機車赴埔里鎮工作，行經投71線中正路時，一輛無牌照機車的男子和石婦碰撞，該男...

影／叔叔有練過？台中轎車追撞貨車起火 駕駛華麗翻滾脫身秒變路人

台中市江姓市民清晨7時20分駕車從大里區中興路往東榮路方向行駛時，在內新街口撞上正在等紅燈準備左轉的林姓市民小貨車，江的...

悚！北巿北投區暗夜高速車失控 撞倒電線桿洞穿檳榔攤

33歲鄭姓男子今天凌晨1時許，開車回家途中疑似車速過快，行經台北市北投區中央北路二段、稻香路口，車輛失控撞斷號誌燈桿、電...

女外送員怨店家拖單遭嗆「沒被打過」 網齊聲援喊抵制

台中市一位熊貓女外送員在臉書社團指，昨天中午取餐時，因埋怨被「拖單」，與店家起衝突，一名王姓男店員嗆她「沒被人打過」、「...

振奮！單攻白姑大山失蹤7日 搜救登仙溪發現SOS砌石求救訊號

台中市50歲陳姓男子26日隨隊到南投縣仁愛鄉單攻白姑大山，原定當晚下山，未料落隊失聯，消防局獲報後啟動搜救已7天仍未果，...

熱水器在陽台加窗戶 台中梧棲一家4口一氧化碳中毒3人送醫

台中市梧棲區昨晚發生一家4口都一氧化碳中毒案，母親和二名兒被送醫治療，父親拒絕就醫，消防人員檢查發現，屋內熱水器，裝在有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。