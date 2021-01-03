女外送員怨店家拖單遭嗆「沒被打過」 網齊聲援喊抵制

台中市一位熊貓女外送員在臉書社團指，昨天中午取餐時，因埋怨被「拖單」，與店家起衝突，一名王姓男店員嗆她「沒被人打過」、「很跩」等語，她報警後，王與父母到派出所外表達和解意願，但被她拒絕。台中市第五警分局表示，全案已依妨害自由罪受理，將依法函辦。

一名女網友昨天在臉書「爆怨公社」留言，並附上密錄器畫面，指控位於北屯區軍功路的一家餐飲店「拖單」，女網友指控，在現場等候超過20分，店家都只出餐給現場客人，她質疑店家拖單時，一名女店員說「不能等就轉單」，另名男店員則說「很跩」、「破查某」、「沒有被人打過」、「讓你紅」等語。

女網友昨晚到第五警分局北屯所提告，女網友還指控店家還帶人在警局外，讓她很害怕，後來警局的人才請涉案店家離開。

女網友貼文一出後，引發網友公憤，數千名網友紛紛留言，要抵制店家，還稱要刷爆店家的負評，涉案店家為避免爭議，今天已將臉書網頁關閉。