快訊

紐時指台灣鎖國恐遭國際孤立 指揮中心回應了

手搖飲含糖標示新上路 食藥署：看得清楚就可以

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女外送員怨店家拖單遭嗆「沒被打過」 網齊聲援喊抵制

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一位熊貓女外送員在臉書社團指，昨天中午取餐時，因埋怨被「拖單」，與店家起衝突，一名王姓男店員嗆她「沒被人打過」、「很跩」等語，她報警後，王與父母到派出所外表達和解意願，但被她拒絕。台中市第五警分局表示，全案已依妨害自由罪受理，將依法函辦。

一名女網友昨天在臉書「爆怨公社」留言，並附上密錄器畫面，指控位於北屯區軍功路的一家餐飲店「拖單」，女網友指控，在現場等候超過20分，店家都只出餐給現場客人，她質疑店家拖單時，一名女店員說「不能等就轉單」，另名男店員則說「很跩」、「破查某」、「沒有被人打過」、「讓你紅」等語。

女網友昨晚到第五警分局北屯所提告，女網友還指控店家還帶人在警局外，讓她很害怕，後來警局的人才請涉案店家離開。

女網友貼文一出後，引發網友公憤，數千名網友紛紛留言，要抵制店家，還稱要刷爆店家的負評，涉案店家為避免爭議，今天已將臉書網頁關閉。

台中市第五警分局北屯所長張元瑞表示，經初步詢問，涉案的王姓男子承認涉案，也表達和解意願，在派出所外的是王的父母，並非帶人要恐嚇報案人，向報案人轉達後，報案人拒絕和解，全案將依妨害自由罪，函送台中地檢署偵辦。

台中市一名女外送員指控昨天取餐時，遭北屯區一家餐飲店員恐嚇，女外送員將密錄器發布到臉書社團。圖／摘自臉書爆怨公社
台中市一名女外送員指控昨天取餐時，遭北屯區一家餐飲店員恐嚇，女外送員將密錄器發布到臉書社團。圖／摘自臉書爆怨公社
台中市一名女外送員指控昨天取餐時，遭北屯區一家餐飲店員恐嚇，女外送員將密錄器發布到臉書社團。圖／摘自臉書爆怨公社
台中市一名女外送員指控昨天取餐時，遭北屯區一家餐飲店員恐嚇，女外送員將密錄器發布到臉書社團。圖／摘自臉書爆怨公社

台中市 外送員

延伸閱讀

530個全1元硬幣！女外送員半夜12度送540元餐點辛酸淚

影／女外送員人車遭強風吹倒 受驚嚇眼眶泛紅警協助

女兒吵著想吃薯條！外送員突然現身門口 媽驚訝：妳才2歲欸

影／Cosplay警察送UberEats還配槍？ 正牌警還原過程

相關新聞

無牌機車撞倒7旬婦肇逃 對向賓士車駛至輾斃倒地婦

南投縣仁愛鄉石姓婦人今凌晨與余姓友人結伴分騎機車赴埔里鎮工作，行經投71線中正路時，一輛無牌照機車的男子和石婦碰撞，該男...

影／叔叔有練過？台中轎車追撞貨車起火 駕駛華麗翻滾脫身秒變路人

台中市江姓市民清晨7時20分駕車從大里區中興路往東榮路方向行駛時，在內新街口撞上正在等紅燈準備左轉的林姓市民小貨車，江的...

悚！北巿北投區暗夜高速車失控 撞倒電線桿洞穿檳榔攤

33歲鄭姓男子今天凌晨1時許，開車回家途中疑似車速過快，行經台北市北投區中央北路二段、稻香路口，車輛失控撞斷號誌燈桿、電...

女外送員怨店家拖單遭嗆「沒被打過」 網齊聲援喊抵制

台中市一位熊貓女外送員在臉書社團指，昨天中午取餐時，因埋怨被「拖單」，與店家起衝突，一名王姓男店員嗆她「沒被人打過」、「...

振奮！單攻白姑大山失蹤7日 搜救登仙溪發現SOS砌石求救訊號

台中市50歲陳姓男子26日隨隊到南投縣仁愛鄉單攻白姑大山，原定當晚下山，未料落隊失聯，消防局獲報後啟動搜救已7天仍未果，...

熱水器在陽台加窗戶 台中梧棲一家4口一氧化碳中毒3人送醫

台中市梧棲區昨晚發生一家4口都一氧化碳中毒案，母親和二名兒被送醫治療，父親拒絕就醫，消防人員檢查發現，屋內熱水器，裝在有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。