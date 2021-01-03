高雄2車擦撞竟直衝人行道 2少年倒楣挨撞骨折

1輛黑色休旅車昨晚行經高雄鼓山區博愛二路、至聖路口，欲左轉而跟對向白色轎車擦撞，導致白車直衝往人行道，不僅撞斷水泥柱，還波及無辜路人華姓、許姓少年，害2少年有多處骨折，幸好送醫無生命危險。警方初步了解無酒駕，懷疑轉彎車未禮讓直行車釀禍，待行車事故鑑定肇責。

警方調查，昨天深夜11點56分許，57歲杜姓男子駕駛黑色休旅車載女兒，沿博愛路往北行駛，到至聖路口欲左轉，跟對向直行、20歲陳姓男子開的白色轎車發生擦撞；當時白車疑速度也不慢，失控衝往人行道，撞斷水泥柱路阻，更撞上當時在人行道聊天的16歲華姓、17歲許姓少年，還有停路邊的機車也撞毀。

警消獲報趕抵，發現地上滿是零件碎片，黑色休旅車的車頭撞得嚴重凹陷毀損，白車則已停在接近凹子底捷運站出口外，擋風玻璃碎裂；2名少年的頭、身體多處流血，相當痛苦，消防救護人員現場判定皆有骨折，以擔架抬上救護車送醫。