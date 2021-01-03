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國1兩車追撞占用中線 車流回堵1公里

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

今天為元旦連假收假日，截至上午11時，國道全線交通量為23.3百萬車公里，預估本日交通量為110百萬車公里。上午國道路況，國5北向頭城往頭城路段於9時30分後車流逐漸增加，高公局啟動主線及匝道儀控等管制作為，車速維持40公里以上，其餘國道路況大致正常。

高公局說，今天上午10時46分國1北向209.5公里發生2小客車追撞事故占用中線車道，造成後方車流回堵1公里，車輛回堵影響整體車流甚鉅，呼籲用路人注意車前狀況，保持安全距離。

高公局研判，下午國1北向新竹系統—竹北、南屯—后里、西螺—埔鹽系統、國3北向關西—大溪、大山—香山、竹山—中興、霧峰系統—霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正—霧峰系統等路段可能會出現車多情形；建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局提醒，假期多利用公共運輸，若自行開車須在出發前作好車輛保養及檢查，避免旅途中車輛故障，如車輛故障或發生事故時，可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理。

今天上午10時46分，國1北向209.5公里發生2小客車追撞事故占用中線車道。圖／高公局提供
今天上午10時46分，國1北向209.5公里發生2小客車追撞事故占用中線車道。圖／高公局提供

國道 事故 1968

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