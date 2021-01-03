聽新聞
test
0:00 / 0:00
國1兩車追撞占用中線 車流回堵1公里
今天為元旦連假收假日，截至上午11時，國道全線交通量為23.3百萬車公里，預估本日交通量為110百萬車公里。上午國道路況，國5北向頭城往頭城路段於9時30分後車流逐漸增加，高公局啟動主線及匝道儀控等管制作為，車速維持40公里以上，其餘國道路況大致正常。
高公局說，今天上午10時46分國1北向209.5公里發生2小客車追撞事故占用中線車道，造成後方車流回堵1公里，車輛回堵影響整體車流甚鉅，呼籲用路人注意車前狀況，保持安全距離。
高公局研判，下午國1北向新竹系統—竹北、南屯—后里、西螺—埔鹽系統、國3北向關西—大溪、大山—香山、竹山—中興、霧峰系統—霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正—霧峰系統等路段可能會出現車多情形；建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。
高公局提醒，假期多利用公共運輸，若自行開車須在出發前作好車輛保養及檢查，避免旅途中車輛故障，如車輛故障或發生事故時，可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言