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阿嬤善意提醒「車門未關」 他嗆她的下場是被發文公審

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市路竹區一輛轎車昨天路邊違停，車主下車時沒有關上車門，行經違停路段的老阿嬤見狀好心提醒「你也把車子停好」，不料此話反被男駕駛嗆聲，家人氣憤公布行車記錄畫面讓外界評理。警方表示，車子違規停放在機慢車道，且開啟的車門因此肇事另有罰則，民眾可向警政單位檢舉。

一名路竹鄉親昨晚在臉書社團發文說，他年近70歲的母親行經路竹區中正路，當時發現一輛轎車停放在路旁，不僅違規停車還沒關車門，母親因怕影響機車騎士安全，出言提醒對方把車停好，不料反被對方回嗆，聽起來像是「三字經」的話，當事人氣不過，擷取行車記錄器畫面上網抱怨。

湖內警分局今早指出，沒有接獲相關報案，不過依據影片內容來看，男子將轎車停放位置在機慢車道，且併排臨時停車，可處新台幣300元至600元罰鍰，另在臨停或停車時，未依規定開啟或關閉車門「因而肇事」者，可處1200元至3600元，被嗆部分也可提出公然侮辱

湖內分局呼籲，駕駛人遵守交通規則，停放車輛應停至適當處所，以免造成其他用路人危險，甚至引發他人交通事故吃上刑責。

一名男子違規停車且未關車門，旁人好意出言提醒卻被惡言回應，氣憤PO文抱怨。圖／取自臉書路竹人大小事
一名男子違規停車且未關車門，旁人好意出言提醒卻被惡言回應，氣憤PO文抱怨。圖／取自臉書路竹人大小事

違停 車道 公然侮辱

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