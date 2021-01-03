阿嬤善意提醒「車門未關」 他嗆她的下場是被發文公審

高雄市路竹區一輛轎車昨天路邊違停，車主下車時沒有關上車門，行經違停路段的老阿嬤見狀好心提醒「你也把車子停好」，不料此話反被男駕駛嗆聲，家人氣憤公布行車記錄畫面讓外界評理。警方表示，車子違規停放在機慢車道，且開啟的車門因此肇事另有罰則，民眾可向警政單位檢舉。

一名路竹鄉親昨晚在臉書社團發文說，他年近70歲的母親行經路竹區中正路，當時發現一輛轎車停放在路旁，不僅違規停車還沒關車門，母親因怕影響機車騎士安全，出言提醒對方把車停好，不料反被對方回嗆，聽起來像是「三字經」的話，當事人氣不過，擷取行車記錄器畫面上網抱怨。

湖內警分局今早指出，沒有接獲相關報案，不過依據影片內容來看，男子將轎車停放位置在機慢車道，且併排臨時停車，可處新台幣300元至600元罰鍰，另在臨停或停車時，未依規定開啟或關閉車門「因而肇事」者，可處1200元至3600元，被嗆部分也可提出公然侮辱。