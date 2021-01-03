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無牌機車撞倒7旬婦肇逃 對向賓士車駛至輾斃倒地婦

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣仁愛鄉石姓婦人今凌晨與余姓友人結伴分騎機車赴埔里鎮工作，行經投71線中正路時，一輛無牌照機車的男子和石婦碰撞，該男子疑肇逃，石連人帶車倒地後，遭對向疾駛而來的賓士車輾過，余也受波及，釀1死1傷；經呼氣檢測，林姓賓士車駕駛酒測值高達每公升1.05毫克，肇逃騎士追查中，詳細肇因仍待警方調查釐清。

據了解，72歲石姓婦人家住仁愛中正村，平時常與同村63歲余姓婦人相約至埔里鎮從事剪檳榔工作，今凌晨4時許，一如往常和余兩人分別騎車欲赴埔里上工，未料行經投71線中正路卻碰上車禍死劫。

當時石姓婦人已騎在埔里鎮鄉道投71線中正路時，突與同向一輛無牌照機車發生碰撞，石婦連人帶車倒往對向車道，騎在石後方的余婦發現後急忙報案，並要騎車肇事的男子留在現場，協助指揮交通，同時等待警方到場處理。

只不過，該名男子將石婦機車扶起後，竟騎著機車就直接離開，涉嫌肇事逃逸；隨後，對向1輛賓士轎車疾駛而來，余婦雖試圖阻止，但來不及被擦撞，石婦更遭該賓士車直接輾過，臟器外露、雙腳骨折，送醫急救仍不治，余婦幸無大礙。

事後，警方向現場3人實施酒測，確認石婦和余婦均無酒駕，26歲林姓賓士車駕駛呼氣酒測值則高達1.05；對於事故原因，林男則稱不清楚，當時發現車子很像有碰撞，停車查看才知道撞到人，訊後依違反公共危險、過失致死等罪嫌送辦。

警方則表示，目前積極調閱沿線道路監視器畫面會將其追查疑涉肇逃的機車騎士，詳細肇事原因及責任仍待進一步調查釐清；石婦家屬接獲噩耗後難過表示，媽媽年紀大了，家人都希望她別再做，未料今天摸黑出門卻出事，他們真的無法接受。

南投縣仁愛鄉石姓婦人騎車行經投71線與無牌照機車碰撞倒地，不久後遭賓士車輾斃。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉石姓婦人騎車行經投71線與無牌照機車碰撞倒地，不久後遭賓士車輾斃。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉石姓婦人騎車行經投71線與無牌照機車碰撞倒地，不久後遭賓士車輾斃。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉石姓婦人騎車行經投71線與無牌照機車碰撞倒地，不久後遭賓士車輾斃。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉石姓婦人騎車行經投71線與無牌照機車碰撞倒地，不久後遭賓士車輾斃。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉石姓婦人騎車行經投71線與無牌照機車碰撞倒地，不久後遭賓士車輾斃。圖／讀者提供

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埔里 酒測

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