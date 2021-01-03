男童熱痙攣暈倒八德警助開道 2公里外醫院3分鐘就到

桃園市八德區昨天下午一名巡邏員警在東勇街附近執行勤務時，發現一台轎車在路上逆向，經詢問後發現是孩子發高燒需要緊急就醫，員警立刻用機車鳴警報器替協助開道，2公里的路程3分鐘就順利到達，孩子經檢查也已經無大礙。

八德警分局表示，大安派出所員警陳子捷昨日下午1點多，在東勇街看到一台白色小轎車行經東勇街逆向行駛，副駕駛座上的李姓女子也向她大聲呼救，說1歲多男童因發高燒導致熱痙攣，且有失去意識的現象，希望警方協助開道。

陳子捷了解後認為情況危急，她以警用機車鳴警報器在前開道，男童父親吳姓男子開車緊隨在後，送往約2公里外聖保祿醫院急診救治，僅花3分鐘就抵達醫院。