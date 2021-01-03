太冷！高雄女子凌晨漁港散心倒地 海巡急尋送醫

高雄市羅姓女子昨天凌晨心情不佳，獨自一人到蚵子寮港區散心，她突然覺得呼吸困難昏倒在地，海巡署南部分署第一一岸巡隊蚵子寮安檢所人員接獲通報，將她緊急送醫。

蚵子寮安檢所值班人員昨天凌晨2點多接獲民眾通報，有一名女子在蚵子寮漁港港區白燈塔處，看似情緒不穩，因擔心其安全而向安檢所報案。

安檢所人員立即出動1車4員前往查看，值班人員利用港區監視器協助查找該女性民眾身影，續發現白燈塔處有人倒臥在地，馬上通報高雄市政府消防局第四大隊第一中隊梓官分隊，及岡山警分局赤崁派出所派員前往協處，由安檢所人員初步查看無外傷情形，