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影／整棟燒毀 屋主兒燒廢棄木材不慎延燒到木屋

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市新社區今天發生火警，一棟木造房屋被大火燒毀，消防隊員迅速撲滅火勢發現，疑似屋主兒子在木屋旁燒廢棄木材，不慎延燒到木屋，起火原因由消防局調查中。

台中市消防局今天上午8點52分獲報，新社區興社街二段有火警，派第二大隊、新社、東勢、石岡、豐原、豐南分隊，各式消防車輛11輛、救護車2輛，消防人員37人到場搶救。

消防隊員到場發現，現場是廢料起火燃燒，延燒到1樓木造平房，已全面起火燃燒，請求加派豐原、豐南車組支援；9點22分現場回報，無人員受困受傷，火勢控制，燃燒面積約100平方公尺，因火勢太大，又是易燃的木造屋，整棟木屋被燒毀，財物損失約35萬元；初判起火原因為屋主兒子在木屋旁燃燒廢材延燒到木屋。

台中市新社區今天發生火警，整棟火屋被燒毀。記者游振昇／翻攝
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台中市新社區今天發生火警，整棟火屋被燒毀。記者游振昇／翻攝
台中市新社區今天發生火警，整棟火屋被燒毀。記者游振昇／翻攝
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