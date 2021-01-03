影／整棟燒毀 屋主兒燒廢棄木材不慎延燒到木屋

台中市新社區今天發生火警，一棟木造房屋被大火燒毀，消防隊員迅速撲滅火勢發現，疑似屋主兒子在木屋旁燒廢棄木材，不慎延燒到木屋，起火原因由消防局調查中。

台中市消防局今天上午8點52分獲報，新社區興社街二段有火警，派第二大隊、新社、東勢、石岡、豐原、豐南分隊，各式消防車輛11輛、救護車2輛，消防人員37人到場搶救。