快訊

東京都請求再宣布緊急狀態 日政府考慮這兩點尚未同意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車違停遭罰辯警只開他不公平 法官：守法是國民責任

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

蘇姓男子今年5月將機車停放在新竹市關新路人行道上，遭民眾拍照檢舉，警方認為蘇在禁止臨時停車處停車逕行舉發，開出900元罰單，蘇不服提行政訴訟，強調周邊還有其他機車違規，只針對他一人開單有失公平；但新竹地院法官認為，遵守法規是每一位國民的責任，不能因他人違規行為未被取締，就覺得自己也可違規，且這些都不能改變蘇在人行道上停車違規事實，警方裁罰無誤，駁回告訴。

蘇男主張，民眾檢舉是用行車記錄器，照片中周邊有許多台機車都違規停車，只針對單一車輛開單實在不公平，他的機車已採取最安全且不影響人行及安全的方式停靠，且檢舉者提供的照片無法佐證車主不在旁邊，當下他在附近工作，並未離車太遠，違規停車必須是駕駛人不在現場，警方才可合法舉發。

法官指出，蘇男遭檢舉的地點是人行道，在人行道停車勢必影響行人順暢通行，蘇主張違停不影響交通明顯與事實不符。從舉發照片中可知，遭舉發的機車上並無駕駛人，縱使蘇並未離車太遠，也無礙於在禁止臨時停車處停車的事實，這明顯是卸責之詞，難構成撤銷原處分的理由。

民眾的舉發相片真實保存當時蘇的違規事實，不是憑記憶轉述或事後排演而成，照片畫面自然、無異狀，沒有偽造或變造的嫌疑。蘇確實有「在禁止臨時停車處所停車」違規行為，且事證明確，警方裁罰無誤。

蘇男將機車停放在新竹市關新路人行道上，遭民眾拍照檢舉，警方認為蘇在禁止臨時停車處停車逕行舉發，開出900元罰單，蘇不服提行政訴訟，但法官認為警方裁罰無誤，駁回告訴。示意圖／報系資料照
蘇男將機車停放在新竹市關新路人行道上，遭民眾拍照檢舉，警方認為蘇在禁止臨時停車處停車逕行舉發，開出900元罰單，蘇不服提行政訴訟，但法官認為警方裁罰無誤，駁回告訴。示意圖／報系資料照

人行道 新竹

延伸閱讀

國旅夯東北角違停都難 龍洞建停車場鼻頭隧道讓人好走

新竹城隍廟廣場 將設違停執法設備

竹市都城隍廟廣場將科技執法 取締中山路並排停車

駕駛注意了 花蓮市中山路段10日起科技執法取締違停

相關新聞

無牌機車撞倒7旬婦肇逃 對向賓士車駛至輾斃倒地婦

南投縣仁愛鄉石姓婦人今凌晨與余姓友人結伴分騎機車赴埔里鎮工作，行經投71線中正路時，一輛無牌照機車的男子和石婦碰撞，該男...

影／叔叔有練過？台中轎車追撞貨車起火 駕駛華麗翻滾脫身秒變路人

台中市江姓市民清晨7時20分駕車從大里區中興路往東榮路方向行駛時，在內新街口撞上正在等紅燈準備左轉的林姓市民小貨車，江的...

悚！北巿北投區暗夜高速車失控 撞倒電線桿洞穿檳榔攤

33歲鄭姓男子今天凌晨1時許，開車回家途中疑似車速過快，行經台北市北投區中央北路二段、稻香路口，車輛失控撞斷號誌燈桿、電...

熱水器在陽台加窗戶 台中梧棲一家4口一氧化碳中毒3人送醫

台中市梧棲區昨晚發生一家4口都一氧化碳中毒案，母親和二名兒被送醫治療，父親拒絕就醫，消防人員檢查發現，屋內熱水器，裝在有...

五結漁民捕鰻苗遭浪捲失聯 海陸空同步搜救中

宜蘭五結鄉季水路清水海邊，今清晨1名漁民下海捕鰻苗時，遭大浪捲走失聯，宜蘭縣消防局獲報後派員搜救，今早申請空勤直升機馳援...

影／妻涉賣A貨假包被客訴 夫插嘴嗆聲被刀砍到肚破血流

新北市三重區今天凌晨發生網路批發買賣糾紛引起持刀砍人案，22歲黃姓男子不滿購得的A貨女包品質太差，與上游曾女爭議貨款時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。