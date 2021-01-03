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機車違停遭罰辯警只開他不公平 法官：守法是國民責任
蘇姓男子今年5月將機車停放在新竹市關新路人行道上，遭民眾拍照檢舉，警方認為蘇在禁止臨時停車處停車逕行舉發，開出900元罰單，蘇不服提行政訴訟，強調周邊還有其他機車違規，只針對他一人開單有失公平；但新竹地院法官認為，遵守法規是每一位國民的責任，不能因他人違規行為未被取締，就覺得自己也可違規，且這些都不能改變蘇在人行道上停車違規事實，警方裁罰無誤，駁回告訴。
蘇男主張，民眾檢舉是用行車記錄器，照片中周邊有許多台機車都違規停車，只針對單一車輛開單實在不公平，他的機車已採取最安全且不影響人行及安全的方式停靠，且檢舉者提供的照片無法佐證車主不在旁邊，當下他在附近工作，並未離車太遠，違規停車必須是駕駛人不在現場，警方才可合法舉發。
法官指出，蘇男遭檢舉的地點是人行道，在人行道停車勢必影響行人順暢通行，蘇主張違停不影響交通明顯與事實不符。從舉發照片中可知，遭舉發的機車上並無駕駛人，縱使蘇並未離車太遠，也無礙於在禁止臨時停車處停車的事實，這明顯是卸責之詞，難構成撤銷原處分的理由。
民眾的舉發相片真實保存當時蘇的違規事實，不是憑記憶轉述或事後排演而成，照片畫面自然、無異狀，沒有偽造或變造的嫌疑。蘇確實有「在禁止臨時停車處所停車」違規行為，且事證明確，警方裁罰無誤。
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